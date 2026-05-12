Cât a plătit, de fapt, Dinamo pentru noua siglă care a înfuriat fanii. Suma reală dezvăluită de club

Dinamo a intrat într-o nouă etapă pe 4 mai, odată cu lansarea identității vizuale, însă decizia a generat un val de nemulțumiri. Fanii nu au acceptat designul și au pus presiune pe conducere, cerând explicații. Totodată, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia gruparea din Ștefan cel Mare ar fi achitat 20.000 de euro pentru această grafică.

Adevărul despre costul noii identități vizuale

Andrei Nicolescu, președintele executiv al clubului, a intervenit pentru a lămuri situația. Oficialul în vârstă de 49 de ani a transmis că suma reală este la jumătate față de zvonurile apărute inițial.

„Mai puțin decât se vehiculează în presă. Dar sunt mai multe proceduri. Efectiv designul, probabil jumătate. Adică în toată procedura de design, în care au fost și interviuri și feedback-uri, probabil jumătate din ce s-a vehiculat în presă. S-a vehiculat o sumă de 20.000 de euro. Cineva a aruncat-o ca fiind absolut corectă”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.

De asemenea, conducătorul dinamovist a explicat mecanismul prin care s-a ajuns la varianta prezentată oficial, susținând că au existat anumite limitări în procesul de selecție, iar actuala stemă nu a fost neapărat prima sa opțiune.

„Mie îmi place, da. Eu aveam o altă preferată. Adică au fost mai multe opțiuni. Nu a fost un proces la modul în care am ales-o pur și simplu că ne place. A fost o alegere condiționată. Există foarte multe circumstanțe în jurul cărora a trebuit să fim atenți”, a mai zis oficialul alb-roșilor.