Cât a plătit, de fapt, Dinamo pentru noua siglă care a înfuriat fanii. Suma reală dezvăluită de club

Cât a plătit, de fapt, Dinamo pentru noua siglă care a înfuriat fanii. Suma reală dezvăluită de club Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Andrei Nicolescu a făcut public prețul real al noii embleme, la scurt timp după ce suporterii dinamoviști au contestat vehement schimbarea.

TAGS:
DinamoSigla Dinamoandrei nicolescu
Din articol

Dinamo a intrat într-o nouă etapă pe 4 mai, odată cu lansarea identității vizuale, însă decizia a generat un val de nemulțumiri. Fanii nu au acceptat designul și au pus presiune pe conducere, cerând explicații. Totodată, în spațiul public a apărut informația potrivit căreia gruparea din Ștefan cel Mare ar fi achitat 20.000 de euro pentru această grafică.

  • Dinamo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Adevărul despre costul noii identități vizuale

Andrei Nicolescu, președintele executiv al clubului, a intervenit pentru a lămuri situația. Oficialul în vârstă de 49 de ani a transmis că suma reală este la jumătate față de zvonurile apărute inițial.

„Mai puțin decât se vehiculează în presă. Dar sunt mai multe proceduri. Efectiv designul, probabil jumătate. Adică în toată procedura de design, în care au fost și interviuri și feedback-uri, probabil jumătate din ce s-a vehiculat în presă. S-a vehiculat o sumă de 20.000 de euro. Cineva a aruncat-o ca fiind absolut corectă”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Digisport.

De asemenea, conducătorul dinamovist a explicat mecanismul prin care s-a ajuns la varianta prezentată oficial, susținând că au existat anumite limitări în procesul de selecție, iar actuala stemă nu a fost neapărat prima sa opțiune.

„Mie îmi place, da. Eu aveam o altă preferată. Adică au fost mai multe opțiuni. Nu a fost un proces la modul în care am ales-o pur și simplu că ne place. A fost o alegere condiționată. Există foarte multe circumstanțe în jurul cărora a trebuit să fim atenți”, a mai zis oficialul alb-roșilor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Florin Prunea, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: „Beton!”
Florin Prunea, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: „Beton!”
Echipa etapei 8 din play-off și play-out, cu trei dinamoviști! Surpriză la antrenorul rundei
Echipa etapei 8 din play-off și play-out, cu trei dinamoviști! Surpriză la antrenorul rundei
2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii
2026, an ISTORIC pentru Dinamo! Performanța atinsă după aproape două decenii
ULTIMELE STIRI
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
”Craiova și 'U', cele mai bune din fotbalul românesc?” Filipe Coelho a dat răspunsul
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

A spus-o în direct la TV după FCSB - Unirea Slobozia: „Vine Charalambous înapoi”

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB

Răsturnare de situație! A fost șters de pe ”lista neagră” și rămâne la FCSB



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Cristi Chivu vrea să pună mâna pe al doilea trofeu la Inter: ”Am meritat să câștigăm Scudetto, acum trebuie să facem asta”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
Sezon încheiat pentru jucătorul de la FCSB! Mihai Stoica anunță: ”Comoție cerebrală! M-aș mira să mai joace”
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
ACUM Voluntari - Sepsi OSK, pe Sport.ro! Lovro Cvek dublează diferența
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
”Vine Jose Mourinho la Real Madrid?” Răspunsul dat de Florentino Perez
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Maurizio Sarri, show total înainte de Lazio – Inter: „Mă duc să fumez!” / „A fost un meci de rahat”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Mircea Rednic a văzut sigla lui Dinamo și a reacționat imediat: ”Asta mă deranjează”
Mircea Rednic a văzut sigla lui Dinamo și a reacționat imediat: ”Asta mă deranjează”
Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani: ”Ne asumăm acest lucru”
Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani: ”Ne asumăm acest lucru”
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!