Fanii au decis! LPF a anuntat echipa ideala a deceniului in Liga 1! Ce surprize se afla printre cei nominalizati si cine este cel mai bun antrenor

LPF a anuntat cea mai buna echipa din Liga 1 in ultimul deceniu

LPF a anuntat astazi echipa ideala a deceniului in Liga 1. Cei de la Liga Profesionista de Fotbal au initiat o provocare pe o perioada de 14 zile prin care fanii fotbalului sa voteze cea mai buna echipa a ultimilor zece ani.

Portar: Ciprian Tatarusanu (doua titluri, 119 jocuri, ales cu un procent de 70 % dintre voturi)

Fundasi: Romario Benzar (un titlu, 198 jocuri, 54 %), Lukasz Szukala (3 titluri, 124 meciuri, 53 %), Paulo Vinicius (două titluri, 83 jocuri, 75 %), Iasmin Latovlevici (3 titluri, 110 meciuri in ultimul deceniu, 74%);

Mijlocasi: Ciprian Deac (doua titluri, 189 de jocuri in ultimul deceniu, 67 %), Mihai Pintilii (doua titluri, 194 meciuri in ultimul deceniu, 74 %), Lucian Sanmartean (doua titluri, 153 de jocuri in ultimul deceniu, 82 %), Nicolae Stanciu (doua titluri, 137 meciuri, 70 %);

Atacanti: George Tucudean (4 titluri, 187 meciuri, 65 de goluri, 71 %), Raul Rusescu (doua titluri, 134 meciuri, 45 de goluri in ultimul deceniu, 53 %)