BOTOSANI - CRAIOVA | FAN-TAS-TIC! Asta este una dintre cele mai frumoase faze din 2018! Cum a marcat Botosani dupa pasa din RABONA a lui Roman

Ultimul meci al etapei a 16-a s-a jucat la Botosani intre 2 echipe cu nevoie disperata de puncte. Gazdele puteau urca de pe locul 13 pana pe 8 cu o victorie, in timp ce Craiova incerca sa revina pe podium si sa pastreze distanta fata de CFR Cluj la 4 puncte!

Partida a inceput incredibil pentru Botosani. Mai intai, Fabbrini a deschis scorul cu un sut frumos in minutul 25. La 10 minute distanta a venit una dintre cele mai frumoase faze din acest sezon in Liga 1!

Roman si-a pacalit un adversar la un out, a scapat in flanc si a centrat din rabona! Fulop a urmarit excelent pe coltul scurt si i-a luat fata portarului Pigliacelli si a deviat in poarta!