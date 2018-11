BOTOSANI - CRAIOVA 2-1 | "Asa mi-a venit, bine ca a iesit gol!" Reactia lui Roman dupa PASA ANULUI in Liga 1

Craiova a pierdut la Botosani si ramane in afara podiumului dupa 16 etape.

FC Botosani a castigat cu 2-1 in fata Craiovei dupa ce a condus cu 2-0 inca din minutul 35. Reusita a 2-a a celor de la Botosani a venit dupa o pasa din rabona a lui Mihai Roman, jucator imprumutat chiar de la Craiova!

"Asa mi-a venit in cap sa incerc rabona, noroc ca a iesit asa si am inscris. Craiova e o echipa buna, e prima lor infrangere in 10 etape. Pe final ne-au surprins cu acea faza pe care au executat-o repede si au venit peste noi in finalul meciului. Si noi am avut ocazii si puteam sa facem 3-0 si sa inchidem meciul. E important ca am castigat pentru ca aveam mare nevoie sa iesim din acea zona.



Eu cred ca o sa fie bine cu Ciubotariu si vom mai urca in clasament. Sper sa aducem cat mai multe puncte, chiar din etapa viitoare cu Astra. O sa jucam impotriva fostului nostru antrenor, asta este fotbalul. Antrenorii pleaca, jucatorii pleaca. Eu nu trebuie sa demonstrez nimic nimanui" a spus Mihai Roman la Digi Sport.

Mateiu: "Sa nu ratam si play-off-ul!"



"Cred ca trebuia sa se termine egal, era rezultatul echitabil. Sa nu ratam si play-off-ul, sunt numai echipe bune in campionat. La fel de greu cum a fost cu Steaua, la fel va fi si cu Dunarea Calarasi" a spus Mateiu dupa partida.

Bancu: "Cred ca am avut 2 penalty-uri"



"Prima repriza, doua greseli. Nu am facut marcaj cum trebuie la primul gol. La al doilea a fost o greseala de comunicare. Am facut a 2-a repriza foarte buna, ne-am creat multe ocazii, dar nu am reusit sa marcam mai mult. Speram sa ne revenim si sa castigam cu Dunarea.



Am cerut penalty, i-am zis lui Istvan de ce nu a dat si el a zis ca nu a fost. Se pare ca este greu, dar si fara el ne-am creat multe ocazii, singurul lucru a fost ca n-am putut sa o bagam in poarta. Poate ca daca era Mitrita o baga el.



Da, chiar am vorbit cu colegii inainte. Noi am facut meciuri bune cu echipele mari si cu cele mici am facut meciuri slabe. Din pacate nu am reusit sa legam victorii.



Daca nu reusim sa acumulam puncte, vin cei din spate si noi vom cadea mai jos. Azi a fost o repriza mai proasta din partea noastra, dar cred ca vom prinde playoff-ul fara probleme" a spus Bancu la Digi Sport.