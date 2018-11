BOTOSANI - CRAIOVA 2-1 | Mangia, scos din sarite dupa infrangere: "E primul esec dupa 10 etape, da? Bun! Cineva vorbeste mult de Craiova, sa vorbeasca de echipa lui!"

Craiova a pierdut cu scorul de 2-1 deplasarea de la Botosani

FC Botosani s-a impus pe teren propriu cu Universitatea Craiova, iar formatia lui Mangia a ramas in podiumului primei ligi.

Pentru Craiova este prima infrangere dupa nu mai putin de 10 meciuri. Mangia a comentat nervos dupa partida, cerand ca echipa sa nu mai fie criticata.

"Am pierdut un meci in ultimele 10. Da? Bun. Am jucat un meci normal. Prima repriza a fost asa si asa, dar a 2-a a fost mai buna. Eu nu comentez niciodata arbitrajul, dar sa nu mai se spuna vreodata ca e Craiova avantajata de arbitraje" a spus Mangia.

"Cineva vorbeste mult de Craiova. Sa vorbeasca de echipa lui.



Pentru mine este gata. Eu nu vorbesc de arbitraj, dar va rog nu vreau sa auzim ca Craiova este avantajata de arbitrii. Cineva vorbeste mult de Craiova. Sa vorbeasca de echipa lui", a spus Mangia dupa meci.

Craiovenii n-au reusit sa castige fara Mitrita: "Avem o echipa, avem jucatori, nu a fost o problema.

Nu cred (ca a contat). Pentru mine azi nu a fost asa. E un meci diferit fata de ce este cu Chiajna, cu Hermannstadt. Nu am jucat slab, dar am facut multe greseli pentru ca am ratat multe ocazii. Am vorbit in prima repriza ca trebuie sa schimbam ceva si a doua repriza a fost mai buna", a incheiat antrenorul formatiei de pe Oblemenco.

Ciubotariu: "Victoria e a jucatorilor"



"Felicitarile sunt pentru intreaga echipa. Astazi, pe un teren foarte greu, jucatorii au depus un efort urias. Sunt foarte bucuros ca am reusit sa castigam cele 3 puncte. Pe final de joc am avut emotii mari, puteam sa ne si desprindem, dar puteam sa si incasam gol.



E o victorie de moral, veneam dupa o perioada mai putin buna, 2 esecuri acasa cu Viitorul si CFR. Ma bucur ca astazi am castigat pentru moralul echipei, pentru jucatori, e foarte important. N-am avut timp sa lucrez foarte mult, eu incercat sa le redau increderea, placerea de a juca fotbal. Victoria este a lor, contributia mea este ca e le-am dat acel impuls de care aveau nevoie.



Am urcat pentru o etapa pe 8, e foarte echilibrat. Clasamentul e foarte strans, victoria te salta 3-4 locuri, infrangerea te coboara. Aveam nevoie de cele 3 puncte, dar vrem sa avem in continuare un randament bun, sa castigam urmatorul meci. Situatia noastra nu este rezolvata, doar pentru o etapa. Trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant si sa incercam sa obtinem cele 3 puncte etapa viitoare cu Astra.



Pentru mine este un meci ca oricare altul. E adevarat ca Enache cunoaste toate elementele echipei de aici, vom incerca sa-l surprindem" a spus Liviu Ciubotariu dupa partida.