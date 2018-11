ACUM LIVE: FC Botosani 0-0 U Craiova | Oltenii au nevoie de victorie ca sa revina pe podiumul Ligii 1!

Comentam impreuna partida dintre FC Botosani si Universitatea Craiova in direct pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si m.sport.ro.

FC BOTOSANI - UNIVERSITATEA CRAIOVA



FAZELE MECIULUI



Min 1 - A inceput partida dintre FC Botosani si Universitatea Craiova. Este primul meci al lui Liviu Ciobotariu pe banca gazdelor.

ECHIPELE DE START



FC BOTOSANI

Pap - Dumitras - Burca - Miron - Patache - Papa - Karaboue - Golofca - Fulop - Fabbrini - Mihai Roman

REZERVE:

Fraisl - Trujic - Ongenda - Tarsa - Chitosca - Corban - Chindris

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Pigliacelli - Dimitrov - Donkor - Kelic - Bancu - Cicaldau - Mateiu - Barbut - Mihaila - Koljic - Burlacu

REZERVE

Popescu - Tiago - Briceag - Fedele - Popa - Meza Colli - Glavina

Antrenor: Devis Mangia

Echipa de pe locul 4, Universitatea Craiova si formatia de pe locul 13, FC Botosani isi dau intalnire in ultima partida a etapei a 16-a din prima liga.

FC Botosani este la prima partida cu Ciobotariu pe banca in timp ce Craiova vine dupa egalul cu Sepsi OSK de pe teren propriu.

Moldovenii au nevoie disperata de victorie ca sa revina in zona de playoff in timp ce Craiova trebuie sa castige ca sa revina pe locul 3 in campionat, asta dupa ce Viitorul a castigat deplasarea de la Voluntari cu scorul de 2-1.