FOTO ȘI VIDEO Horațiu Feșnic, PRAF în Europa League! Trei gafe majore în Crystal Palace - Hoffenheim: ”Decizii extrem de discutabile”

Horațiu Feșnic, PRAF în Europa League! Trei gafe majore în Crystal Palace - Hoffenheim: ”Decizii extrem de discutabile” Europa League
SPORT.RO
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Nu a fost seara arbitrului român în Europa League.

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Crystal Palace şi Hoffenheim au terminat la egalitate, 1-1, la Londra, într-un meci arbitrat de Horaţiu Feşnic, în etapa a patra din Europa League.

Crystal Palace - Hoffenheim 1-1

Oaspeţii au deschis scorul rapid, prin Alexander Prass (7), dar deţinătoarea trofeului Conference League a smuls egalul, prin reuşita japonezului Daichi Kamada (90+1), deşi juca în inferioritate din minutul 77, când a fost eliminat Adam Wharton. VIDEO AICI

Erorile lui Feșnic, consemnate de Football Insider

”Arbitrul român Horațiu Feșnic a luat câteva decizii extrem de discutabile de-a lungul meciului, inclusiv cartonașul roșu arătat lui Adam Wharton în a doua repriză”, a notat Football Insider, care a punctat trei gafe făcute de centralul întâlnirii:

1. Yeremy Pino a fost faultat de Leon Avdullahu înainte de primul galben arătat lui Adam Wharton (galben meritat, de altfel): ”Micuțul jucător spaniol fusese faultat brutal de Leon Avdullahu la mijlocul terenului, înainte ca mingea să ajungă în cele din urmă la Burger, care a fost la rândul său faultat de Wharton”;

2. Wharton nu a meritat al doilea galben la duelul cu Burger: ”Feșnic a avut impresia că l-a lovit cu cotul pe Burger în timp ce sărea după minge și nu a ezitat să scoată cartonașul roșu din buzunar. Reluările au arătat că lucrurile nu stăteau deloc așa, întrucât mijlocașul englez nu a făcut aproape nimic care să-i facă rău adversarului și cu siguranță nu și-a îndreptat brațul spre acesta”;

3. Andrej Kramaric trebuia să fie eliminat după un henț intenționat: ”Atacantul croat Kramaric a primit un cartonaș galben în minutul 68 pentru că a șutat mingea departe, încercând să piardă timp, și ar fi trebuit să primească un al doilea cartonaș galben cu doar opt minute înainte de finalul meciului, când a făcut hențul intenționat”.

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