Nou-promovată, formația pregătită de Petre Grigoraș ocupă locul al șaselea, cu 22 de puncte, și are drept de promovare în Superliga.

Bucovinenii au obținut șase victorii, trei remize și trei înfrângeri în primele 12 partide, cu 24 de goluri marcate și 14 primite. În clasament, Chindia Târgoviște este lider, cu 30 de puncte, urmată de SS Poli Timișoara, cu 28 și un meci mai puțin disputat.

Petre Grigoraș: „S-a creat o emulație frumoasă, o echipă care dă speranțe”

Invitat telefonic la VOYO SPORT LIVE, Petre Grigoraș a vorbit despre situația de la club și condițiile pe care le are la dispoziție. Tehnicianul a precizat că principala problemă rămâne lipsa unui teren de antrenament, însă clubul lucrează deja la amenajarea unei noi baze. În rest, toate obligațiile financiare față de jucători și staff sunt la zi.

„(n.r - Cum sunt lucrurile la Suceava?) Deocamdată suntem pe loc de play-off, mai sunt destule etape. Cert e că s-a creat o emulație frumoasă, o echipă care dă speranțe, și să sperăm că și finalul ne va duce pe un loc de play-off, așa cum își dorește toată lumea. Vom vedea. Deocamdată totul este okay și să sperăm că în continuare lucrurile vor merge spre mai bine, căci Suceava este un oraș care respiră fotbal.

(n.r - Există lipsuri la Suceava? Condițiile cum sunt?) Sigur, întotdeauna îți dorești la o echipă să ai condiții bune. Se lucrează aici, Suceava duce lipsă în continuare de un teren de antrenament pentru echipă. Deja se lucrează la un teren aici în apropiere, un teren nou pentru antrenamentul echipei. În rest, toate lucrurile sunt la zi. Absolut tot ce s-a promis, ce s-a semnat în contractele cu jucătorii, cu staff-ul, totul este la zi, nu avem nicio întârziere. După mulți ani de zile, nici eu personal nu mă confrunt cu alte probleme extrafotbalistice, așa că momentan lucrurile merg foarte bine. Sper din tot sufletul ca noi să ne ridicăm la nivelul cerințelor și pentru ceea ce ne pregătesc cei din conducere.”, a spus Petre Grigoraș în direct la VOYO SPORT LIVE.

Pentru Cetatea Suceava urmează deplasarea cu Gloria Bistrița, programată vineri, 7 noiembrie, de la ora 11:00.