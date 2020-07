Face Gigi Becali o gafa? Un rapidist contesta vanzarea lui Dennis Man: "Nu il dai la o RETROGRADATA! Cota lui va EXPLODA in curand!" 

Un fost mijlocas din Giulesti nu crede ca vanzarea lui Man la Norwich este o idee buna.

Fostul mijlocas rapidist, Florin Motroc, nu crede ca vanzarea lui Dennis Man la Norwich este o idee stralucita. Gigi Becali a anuntat ca englezii sunt dispusi sa plateasca pana la 24 de milioane de euro pe fotbalistul de la FCSB, daca sunt indeplinite anumite clauze de performanta. Motroc sustine ca Becali si-ar asuma un risc prea mare si ar trebui sa mai astepte.

"Nu e de vandut acum Man, mai ales la o echipa retrogradata. Eu cred ca valoarea lui va exploda, la cat talent si la ce calitati are. Daca va sti sa speculeze si urmatoarea campanie a nationalei, va fi vandut pe mult mai multi bani. Un jucator de echipa nationala la 20-21 de ani…

Cand aduni toate sumele astea, sigur ca suna interesant 20 si ceva de milioane, dar sunt toate conditionate, sunt bonusuri. Sunt unele care depind de niste trofee imposibil de castigat in acest moment. Daca as fi patronul FCSB, nu l-as da in niciun caz acum", a declarat Florin Motroc la Pro X.

Norwich City a retrogradat in Championship si il doreste pe Dennis Man, fotbalist pentru care oficialii englezilor au negociat la Bucuresti cu Gigi Becali.

Florin Motroc a evoluat la Rapid intre 1993 si 1996 si a castigat o Cupa a Ligii in 1994 cu giulestenii.