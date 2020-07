"Cred ca se va adapta acolo!" Dennis Man, indrumat sa aleaga Franta! Un fost atacant al lui Monaco vorbeste despre un posibil transfer in Ligue 1

Dennis Man (21 de ani) este dorit de Monaco, fosta castigatoare a titlului din Ligue 1.

Ultima oferta venita pe numele lui Dennis Man ar fi dinspre Monaco, echipa cu 8 titluri de campioana in Ligue 1. Ultimul triumf al monegascilor in Franta a avut loc in 2017, cand Leonardo Jardim (45 de ani) aducea titlul dupa 17 ani.

Monaco este pregatita sa accepte inclusiv pretentiile financiare ale lui Gigi Becali si ar oferi 10 milioane de euro plus bonusuri. Gigi Becali isi doreste un total de 15 milioane de euro in schimbul lui Man.

Daniel Niculae (37 de ani), fost jucator la Monaco in perioada 2010 - 2012, crede ca Franta i s-ar potrivi lui Dennis Man, in ciuda faptului ca este un campionat foarte dificil:

"M-as bucura ca Man sa ajunga la una dintre cele mai bune si iubite echipe din Franta. Ar fi un pas mare in criera lui.

Campionatul Frantei este foarte, foarte dificil, dar, la cum il vad eu, cred ca se va adapta acolo", a spus Daniel Niculae pentru Antena Sport.

In 2018, Monaco il vindea pe Kylian Mbappe la PSG in schimbul a 145 de milioane de euro. Pustiul de 21 de ani a ajuns sa fie cotat in prezent la 180 de milioane de euro si este cel mai bine evaluat jucator din lume la aceasta ora.