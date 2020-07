Berbatov, mesaj pentru Dennis Man: "Noua, celor din Balcani, ne place sa petrecem mai mult!" Avertismentul fostului mare atacant din Premier League

Dennis Man a fost in vizorul lui Norwich, club care a evoluat in Premier League in acest sezon, insa transferul a picat din cauza neintelegerilor financiare dintre cele doua cluburi.

O posibila mutare a lui Man in Anglia a ajuns la urechile lui Dimitar Berbatov (39 de ani), fost mare atacant in Premier League.

Retras din activitate, Berbatov are peste 200 de aparitii in Premier League, la echipa ca Tottenham, Manchester United sau Fulham. Fostul mare atacant are 94 de goluri si 42 de pase decisive reusite intr-unul dintre cele mai puternice campionate din lume.

Berbatov a comentat posibila mutare a lui Dennis Man in Anglia si spune ca diferenta de nivel este uriasa intre fotbalul din vestul Europei si cel din Balcani:

"Ca un jucator din Balcani, sa te muti in alta tara ca sa joci fotbal, este dificil.

Sa joace in Anglia sau Italia este o provocare uriasa, pentru ca va experimenta multe lucruri noi, cultura, un alt fel de fotbal si antrenamentele diferite.

In acelasi timp, insa, este cel mai bun scenariu pentru un jucator, pentru ca daca isi indeplineste obiectivele si castiga, va fi si mai multumit. Se bucura mai mult de toate, venind dintr-o tara mai mica.

Asa a fost si pentru mine cand am ajuns sa joc pentru United si am devenit cel mai bun marcator in Premier League. A fost mai special, venind dintr-o tara mai mica, sa cresc si sa ajung sa am succes.

Am fost mai mandru si mai bucuros cu ce am realizat. Ar fi similar si in cazul lui Dennis Man, venind din Romania", a spus Berbatov pentru pagina Betfair.

Berbatov: "Noua, celor din Balcani, ne place sa petrecem mai mult"

Fostul atacant a vorbit despre tentatiile care sunt la tot pasul in Anglia si despre sacrificiile pe care Man trebuie sa le faca pentru a avea succes ca fotbalist:

"Cu totii suntem baieti din Balcani. Daca ramane concentrat si nu uita care sunt obiectivele pe care le are in fata, se va descurca ok. Noua, celor din Balcani, ne place sa petrecem mai mult, uneori.

Ne place viata si toate placerile ei, insa Man va trebui sa sacrifice lucrurile astea putin pentru a se concentra pe ce are de facut. Va trebui sa aiba mereu in vedere faptul ca vrea sa devina un fotbalist mare.

E normal sa aiba momente bune si mai putin bune, insa trebuie sa tina cont de obiectivul sau, este esential.

Va trebui sa ramana puternic, in special in vremuri de criza, si nu ar trebui sa-si puna bete in roate spunandu-si ca dupa cateva luni mai dificile mai bine se intoarce acasa.

Ar trebui sa ramana acolo si sa dea tot ce poate. In felul acesta macar nu ar avea regrete, fiindca ar putea spune ca a facut tot ce a putut", a mai spus Berbatov.