(P) Dinamo - Farul: „cainii rosii” au suferit pentru calificarea in sferturile de finala

Dinamo si Farul Constanta incheie ziua, azi, in meciul tur din sferturile de finala ale SuperCupei #JucamDeAcasa la Pro Club 11 vs 11 pe PS4, cel mai mare turneu de fotbal virtual din Romania, organizat de Federatia Romana de Fotbal Virtual. Partida va fi transmisa live la ProX in aceasta seara, de la 23:50, dar va fi si LiveStream pe Superbet, pe site si in aplicatie. Celelalte meciuri transmise Live la ProX sunt Petrolul Ploiesti - Inainte Modelu (22:25), ACS Poli Timisoara - Universitatea Craiova (22:55), respectiv Rapid Bucuresti - Academica Clinceni (23:25).

FARUL A TRECUT CU DUBLA VICTORIE DE UN ADVERSAR GREU

Constantenii au avut doar doua victorii in grupe si s-au calificat „la mustata”, cu doar un punct mai mult decat Corvinul Hunedoara si la distanta mare de ACS Poli Timisoara, prima clasata in grupa 3. In optimile de finala, insa, Farul a surclasat-o pe Gaz Metan Medias, echipa neinvinsa in faza grupelor.

„Faristii” au castigat ambele manse ale „dublei” cu mediesenii: 1-0, respectiv 5-1. Pana acum, constantenii au acumulat 4 victorii, doua remize si doua infrangeri in competitie, ocupand locul 17 in „ranking-ul” overall.

DINAMO, SINGURA ECHIPA CU PUNCTAJ MAXIM IN GRUPE, S-A CHINUIT IN ”OPTIMI”

Dinamo, pe de alta parte, a incheiat cu maximum de puncte grupa 8, in care s-au mai aflat SS Politehnica Timisoara, CS Afumati si AFC Bucuresti. „Cainii rosii” au marcat 14 goluri si au primit doar doua in cele sase meciuri din grupe.

De altfel, Dinamo a fost performera fazei grupelor, fiind singura echipa cu punctaj maxim, dar criticii ar putea argumenta ca a avut o grupa destul de usoara.

De altfel, in „optimi”, „cainii” s-au chinuit cu FC Universitatea Craiova, cu care a si pierdut in mansa tur, scor 0-1. Gratie victoriei cu 4-2 din retur, Dinamo s-a calificat insa mai departe, cu scorul general de 4-3. In ranking-ul overall al competitiei, alb-rosiii sunt pe pozitia a treia, cu sapte victorii si o infrangere. Vezi aici cotele pentru meciul Dinamo - Farul!

BANII VOR AJUNGE LA CLUBURILE PARTICIPANTE

Competitia SuperCupa #JucamDeAcasa este una caritabila, la care au luat startul 32 de echipe din toate ligile si care se va desfasura in perioada 21 aprilie - 10 mai, in format Champions League.

Banii stransi din aceasta competitie vor fi donati cluburilor, care vor decide ulterior daca pastreaza premiul pentru asigurarea bunei functionari a propriilor societati in „lockdown” sau ii vor dona mai departe spitalelor care se afla in linia 1 a luptei cu pandemia de coronavirus.

Toate informatiile, clasamentele si statisticile despre competitia organizata de comunitatea Federatia Romana de Fotbal Virtual pot fi gasite pe site-ul virtualproleague.com sau accesand direct link-ul: www.virtualproleague.com/portal/en/championship/11vs11/1093/playoffs