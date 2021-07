Capat de drum pentru Dinamo?! Impresarul lui Fabbrini anunta dezastrul pentru "caini": "Trebuie sa-i dea banii pentru urmatorii 2 ani. Eu cred ca va castiga la FIFA"

Contractul lui Fabbrini cu Dinamo a fost reziliat unilateral de club.

Intrarea in insolventa a clubului inseamna si anumite portite prin care oamenii care conduc clubul sa poata scapa de cheltuielile foarte mari, iar una dintre acestea era reprezentata si de salariul anumitor jucatori, precum Fabbrini, Nemec sau Puljic, ale caror contracte au fost reziliate unilateral. Totusi, Florin Manea, impresarul italianului, anunta ca e de parere ca formatia bucuresteana va fi buna de plata in viitor.

"Despartirea s-a facut unilateral. Ma asteptam. Lui nu i s-a propus nimic, dar jucatorul a depus memoriu inainte de intrarea in insolventa. Eu am inteles ca daca depui dupa insolventa ar fi mai greu, dar daca depui inainte de intrarea in insolventa ar fi mai usor.



In orice caz, eu cred ca o sa castige la FIFA. Nu, el nu a fost chemat la nicio negociere. N-aveau de gand sa-i plateasca salariile. Imi pare rau ca am acceptat sa vorbesc in iarna cu cei de la DDB, care au promis ca ii platesc toti banii.



Are vreo 70.000 de euro de luat din urma. I s-a intrerupt si unilateral contractul. Se dovedeste ca, in Romania, daca ai incredere, esti luat de prost. O sa mearga si va depune memoriu pentru tot contractul, adica inca 2 ani de contract, cu 18.000 pe luna. In iarna, eu le-am spus ca nu le poate da salariul lui Fabbrini. Ei le-au facut inca un an de salariu tot cu 18.000 si nu l-au lasat sa plece.

Eu le-am spus in iarna sa se inteleaga cu CFR si sa-l lase sa plece. Eu stiam ca e imposibil. Are deja doua oferte, una din Italia si una din Turcia. Da, el poate semna si in Romania acum, dar nu cred ca e cazul. E cam greu la banii pe care ii vrea, 180, 190.000 pe an. Probabil vom opta spre exterior", a spus Florin Manea, la Digisport.