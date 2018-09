La majoratul lui Messi! 18 ani de la momentul in care argentinianul a pasit pentru prima data in La Masia. Cifrele sale sunt de pe alta planeta

Astazi se implinesc fix 18 ani de cand Leo Messi a pasit pentru prima data in La Masia, academia Barcelonei. In tot acest timp, pustiul sudamerican a crescut si a devenit o legenda vie a fotbalului.

17 septembrie 2000: un pusti de 13 ani cu visuri marete ajunge la Barcelona

Pe 17 septembrie 2000, in urma cu fix 18 ani, un pusti de 13 ani parasea Rosario, orasul natal, pentru a veni in Europa. In ciuda varstei fragede, avea puterea de a se rupe de familie si prieteni pentru a-si urmari visul, acela de a deveni fotbalist.

Lionel Messi era un pusti maruntel, care nu dadea impresia ca s-ar descurca prea bine pe teren. Asta pana cand atingea mingea.

Sub indrumarea specialistilor de la academia Barcelonei, 18 ani mai tarziu, el a ajuns o legenda vie. Totul, insa, cu sacrificii, cum ar fi "ruperea" de taramul natal si de prietenii din copilarie, precum si tratamentele pentru dezvoltarea fizica.

17 septembrie 2018: 33 de trofee de club, 5 Baloane de Aur, 648 de goluri

Astazi, Leo Messi este considerat a fi unul dintre cei mai mari fotbalisti ai lumii si ai istoriei. Cu 556 de goluri si 215 pase decisive in 642 de meciuri pentru Barcelona, argentinianul a contribuit la castigarea a 33 de trofee de catre clubul catalan. El a jucat si o finala de Campionat Mondial, iar pe plan individual a cucerit 5 Baloane de Aur, fiind la egalitate cu Cristiano Ronaldo, rivalul, dar si omul care l-a facut mai bun prin competitie.

"Auzisem ca la academie e un pusti de 16 ani care e foarte bun, dar nu tinusem minte cum il cheama. Cand l-am vazut apoi pe Messi ce putea sa faca in fata unor jucatori ca Thuram si Puyol, mi-am dat seama ca este cu adevarat diferit. Era evident talentul sau nativ", spunea Xavi Hernandez despre Messi intr-un interviu acordat in urma cu cativa ani.

Nothing was the same. pic.twitter.com/09EwNZOYSz

ON THIS DAY IN 2000: Lionel Messi arrived at La Masia.

Most goals in:

• La Liga

• A La Liga season

• El Clásico

• A calendar year

He was the first player in history to win the European Golden Shoe 5 times.

He has scored over 600 senior career goals for club and country.

18 years ago today, Lionel Messi arrived at La Masia. pic.twitter.com/j1DSDFmUZ9