Experți au găsit pseudonimul perfect pentru Superliga României și au anunțat o altă favorită la titlu, după ultima etapă

Final incendiar în play-off-ul Superligii României.

După cinci etape desfășurate în play-off, ”U” Cluj e lider cu 39 de puncte, Universitatea Craiova e pe doi cu 39 de puncte, iar CFR Cluj a urcat până pe trei cu 34 de puncte. În clasament urmează Rapid, cândva o pretendentă la titlu, cu 32 de puncte, Dinamo cu 31 de puncte și FC Argeș cu 30 de puncte.

La finalul etapei precedente, statisticienii de la Football Meets Data au sugerat că ”U” Cluj e favorită cu 75 de procente la câștigarea titlului, în contextul în care echipa pregătită de Cristiano Bergodi a spulberat-o pe ”Cluj-Arena” cu 4-0 pe Universitatea Craiova.

Acum, după ce ”șepcile roșii” au pierdut cu Dinamo, scor 1-2, iar oltenii au egalat la puncte trupa din Ardeal, după victoria cu Rapid de pe ”Ion Oblemenco”, s-au dat peste cap calculele experților FMD.

Sursa menționată susține acum că Universitatea Craiova deține 51% șanse să câștige campionatul, în timp ce ”U” Cluj urmează clubul din Bănie cu 45 de procente.

Celelalte echipe din play-off, CFR Cluj (3%), Rapid (0.4%) și Dinamo (0.1%) sunt aproape inexistente în calculele statisticienilor. Scoasă complet din ecuații e formația dirijată de Bogdan Andone, FC Argeș (0%).

”Roller-coaster-ul din Superliga continuă!”, au punctat cei de la FMD.

Cum arată etapa #6 din play-off + clasament

Etapa #6 din play-off debutează sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, cu derbiul Clujului, CFR - ”U” din Gruia. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Celelalte meciuri din runda cu numărul 6

  • Dinamo - Rapid (duminică, 26 aprilie, 21:00)
  • FC Argeș - Universitatea Craiova (luni, 27 aprilie, 20:30)
