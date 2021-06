"Nu l-a intrebat nimeni de la FRF de sanatate!" Gica Popescu, nemultumit ca mebrii "Generatiei de Aur" nu sunt bagati in seama de federatie

"Baciul" ii critica pe cei de la FRF pentru stategia adoptata.

Fostul mare international actulamente presedinte la Farul Constanta, Gica Popescu, nu vede cu ochi buni ideile implementate de FRF, mai ales in conditiile in care mai multi oameni din "Generatia de Aur" au fost sariti cu vederea in ceea ce priveste echipa nationala de seniori.

"Nu mai avem noi antrenori? I-a zis vreodata cineva lui Hagi: 'Bai, vino!'. Pentru ca ei au personalitate, au autoritate, au notorietate si toate flash-urile se muta pe ei, cum e normal si nu e bine pentru unii. Nu e normal sa vorbeasca toata lumea de Hagi?

Sa ai astfel de oameni si tu sa nu-i bagi in seama. Hagi a fost liber un an! Nu l-a intrebat nimeni de la FRF de sanatate! Oricat ai vrea sa gandesti curat, asa, prea 'canta', e ceva ce nu se leaga. Cum sa nu-i intrebi pe astia doi de sanatate? Ei ce sa faca, sa astepte oferte?", a spus Gica Popescu pentru as.ro