"Vine un seic si da 300 de milioane!" Gigi Becali isi slefuieste "perlele" si viseaza la banii seicilor milionari! De ce nu a plecat Coman de la FCSB si ce tun financiar pregateste Gigi

Gigi Becali a vorbit despre situatia de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a avut o oferta pentru Florinel Coman in iarna de la Orlando City, insa totul a picat din cauza sumei de transfer pe care o cerea patronul ros-albastrilor, respectiv 10 milioane plus 40% dintr-un viitor transfer. Dupa pandemie, Gigi Becali este convins ca jucatorii sai vor valora mult mai mult, astfel ca nu se grabeste sa isi vanda "perlele".

"Ca bani va fi mai scump. Totul! Dupa ce va creste in Europa, va creste si la noi. Am acum un jucator pe care cer 10 milioane, dar peste cateva luni cer 15 milioane de euro, o sa vedeti ca asa o sa fac. O sa fie mai greu la inceput ca oamenii vor fi mai grijulii, dar in toamna se vor vinde jucatori si cu 300 de milioane de euro. Vine un seic, pac, da 300 sau 400 de milioane si gata", a declarat Gigi Becali, potrivit Prosport.