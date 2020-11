EXCLUSIV | Vasile Miriuta stie cine ar putea sa investeasca la Dinamo: "Ar face rost de bani!" 

Fostul jucator si antrenor de la Dinamo a vorbit despre situatia de la club.

Vasile Miriuta este de parere ca doar un investitor cu foarte multi bani ar putea-o salva pe Dinamo. In opinia lui, in cazul in care Dinamo nu va reusi sa plateasca salariile in scurt timp, clubul va intra in faliment. Miriuta l-ar vedea pe Cristi Borcea unul dintre singurii posibili salvatori ai lui Dinamo, asta daca fostul patron din "Stefan Ccel Mare" si-ar dori sa reintre in fotbal.

"Mai bine stateau departe acesti spanioli, dar sper sa ma insel in ceasul al 12-lea. Nu pot sa-mi dau seama cum poti sa te angrenezi la asa ceva si sa nu bagi niciun ban, ma depaseste situatia. Cristi Borcea daca si-ar dori cu tot dinadinsul, ar face rost de bani cu 2-3 prieteni de-ai lui si ar tine clubul. Dar nu cred ca isi mai doreste acest lucru dupa cate a patit cu Dinamo in ultimul timp. Poate va mai trece un timp si-si va schimba parerea, dar Borcea poate sa tina clubul fara nicio problema."

"Poate sa-mi spuna oricine ca jucatorii nu se gandesc la bani, dar asta e o minciuna, probabil nu te gandesti pe moment, dar daca pierzi si partida si nici nu esti platit, e foarte greu. Nu cred ca se va intoarce clubul la Negoita, nu se va mai duce nicaieri clubul. Domnul Negoita n-a mai bagat un euro, hai sa zic un leu, suporterii au tinut echipa in viata, doar sa vina cineva care sa aiba bani multi, dar cine sa vina?", a declarat Vasile Miriuta pentru emisiunea Ora Exacta in Sport, de pe Pro X.

Vasile Miriuta a jucat la Dinamo in sezonul 1990-1991, iar ca antrenor a fost pe banca "cainilor" intre 2017 si 2018, atunci cand patron la echipa era Ionut Negoita.