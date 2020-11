EXCLUSIV | "O sa fie faliment, imi pare rau sa spun asta!" Un fost antrenor de-al lui Dinamo nu mai crede in promisiunile spaniolilor

Dinamo se confrunta cu probleme grave din punct de vedere financiar.

Dupa ce clubul a anuntat ca Pablo Cortacero este bolnav de COVID si este in Spania, unele voci din cadrul clubului sunt de parere ca actionariatul isi pregateste plecarea de la club. Dinamo se confrunta cu probleme grave si in clasament, iar antrenorul Cosmin Contra a declarat de curand ca promisiunile pe care investitorii le fac si de care nu se tin de cuvant sunt o problema.

Intr-o interventie la Ora Exacta in Sport de pe Pro X, Vasile Miriuta a declarat ca nu mai crede in proiectul de la Dinamo, iar pe echipa o va astepta in curand falimentul. Fostul antrenor este de parere ca pentru a cumpara un club de calibrul lui Dinamo ai nevoie de o suma enorma de bani.

"Intr-adevar nu pot sa-mi dau seama ce se intampla la Dinamo, au venit acesti spanioli, au venit o gramada de jucatori cu salarii mari, dar din ce pare s-a incercat ceva, sa se aduca bani de afara, dar falimentul va veni. Daca nu se rezolva problemele cu banii, o sa fie faliment, imi pare rau sa spun asta, dar vor fi in faliment. Daca vrei sa cumperi Dinamo trebuie sa ai minim 100 de milioane de euro, parerea mea."

" 'Gurita' n-a venit asa garantat, el a avut incredere in acesti oameni care i-au prezentat un proiect. El probabil a prins incredere, dar pe zice trece nu se adevereste ce i s-a promis, iar el nu e intr-o postura foarte buna, mai ales si cu problemele de la echipa. Infrangerile au venit una dupa alta, banii n-au venit, iar acum el e prins la mijloc in toate aceste probleme."

"Pana la urma, jucatorii astia straini isi vor dori sa-si ia banii. Ca strain te adresezi la FIFA, nu te mai adresezi la comisiile din Romania, iar in ianuarie vine licenta! Ce te faci daca nu platesti salariile?", a declarat Vasile Miriuta pentru Pro X.