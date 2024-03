Fără PSG! Pe picior de plecare de la Bayern Munche, Joshua Kimmich a stabilit cluburile cu care ar fi dispus să negocieze

Cotat la 75 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul german mai are contract cu echipa "bavareză" până la finele sezonului 2024/2025, însă neamțul este pe punctul de plecare de la campioana din Bundesliga.

Oficialii lui Bayern Munchen și-ar dori să existe niște negocieri pentru prelungirea înțelegerii, însă neamțul este hotărât să înceapă o nouă provocare pe plan profesional.

Jurnalistul Florian Plettenberg a dezvăluit că numeroase cluburi sunt interesate de serviciile fotbalistului de 29 de ani, însă Joshua Kimmich ar fi stabilit doar cinci echipe cu care să discute despre un posibil transfer, acestea fiind: Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal, Liverpool și Manchester City.

???????? News #Kimmich: FC Bayern are indeed prepared to sell Kimmich this summer if a suitable offer comes in. Additionally, JK is not ruling out a move, and he is open to discussions with potential buyers!

Still no concrete talks about a new contract beyond 2025.

⚠️ Only five… pic.twitter.com/t0uAN8r8YS