"Dumnezeu a facut echipa ca eram in dilema!" Cum o sa arate FCSB dupa transferul lui Dennis Man la Parma! "Cumpar jucatori de doua milioane"

Dupa anuntul transferului lui Dennis Man la Parma, Gigi Becali a vorbit si despre modul in care va arata echipa de acum inainte.

Patronul celor de la FCSB a dezvaluit ce se va intampla cu banii pe care ii vor plati italienii pentru golgeterul Ligii 1 si a spus ca vrea sa mai aduca jucatori, desi ii va fi greu sa le fac loc in echipa.

Becali a confirmat si mutarea anuntata in exclusivitate de www.sport.ro a lui Ante Vukusic la FCSB, declarand ca acesta ar putea sa debuteze in tricoul ros-albastrilor chiar in meciul viitor.

"Banii ii trag eu, aveam deja 12 milioane imprumutati. Ii trag la mine. Cu siguranta ca nu mai conteaza, mai dai unul-doua milioane sa cumperi jucatori. In urmatoare etapa, e posibil sa-l si vedeti pe Vukusic jucand.

Eu i-am spus lui MM: 'Ce facem noi la ora asta? Pe Man nu poti sa-l scoti, pe Coman nu poti sa-l scoti, nici pe Tanase, Olaru, Morutan nu poti sa ii scoti. Ce facem ca nu mai avem loc de inchizator? Trebuie sa jucam cu Olaru inchizator.'

Aveam 6 jucatori pe care nu puteam sa ii scot din echipa. Vedeti cum a facut Dumnezeu si pleaca Man? Morutan merge in dreapta si atunci a facut Dumnezeu echipa ca eram in dilema.

E mai usor sa faci echipa acum. Dar Man e gaura mare. Il inlocuim cu Morutan ca pot sa spun ca are aceeasi valoare, doar ca Morutan nu da goluri. Man era goleador. O sa vedem acum...", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Marti seara, patronul celor de la FCSB a oferit mai multe detalii despre fotbalistii pe care si-i doreste in echipa, fiind vorba despre un atacant, un numar 9 si un fundas central. Detalii AICI.