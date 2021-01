BREAKING NEWS | Gigi Becali a dezvaluit cat incaseaza FCSB de la Parma pentru Dennis Man! "E o binecuvantare de la Dumnezeu" 

Gigi Becali a oferit detalii despre transferul lui Dennis Man la Parma.

Patronul ros-albastrilor a dezvaluit in ce conditii mutarea s-a concretizat in mai putin de 24 de ore de la declaratiile in care spunea ca vrea o garantie financiara din partea italienilor.

Becali a spus ca a renuntat la doua milioane din suma de transfer pe care o impusese, hotarand sa-l vanda pentru 13 milioane de euro.

"Nu pot sa spun tot. Doar atat: ieri era vorba de 15 milioane, nu? Acum e vorba de 13 milioane, adica am scazut eu doua milioane si Man a plecat pe 13 milioane. E posibil duminica sa joace la Parma.

Nu va mai pot spune mai mult pentru ca am convenit cu patronul lor sa fie confidential pentru ca ii stricam ploile omului. Cititi si voi printre randuri.

Sa va spun de ce sunt multumit. Pentru ca asta e binecuvantare de la Dumnezeu. Sa primesti 13 milioane de euro pe un jucator in pandemie, in Romania, e de la Dumnezeu. Toata lumea zicea ca nu face nici 3-4 milioane. Nu am crezut ca ajung acolo, dar n-am avut ce face, e pandemia. Eram nebun sa ii trec clauza 100 de milioane daca nu credeam in el? Acum cand i-am modificat contractul, i-am trecut clauza 30 sau 40 de milioane de la 100.

13 milioane sunt 13 milioane... Nu-l dadeam, dar mi-e teama sa nu cumva sa spuan ca o sa se inchida granitele si sa nu mai jucam in cupele europene si dupa ce facem? Altfel nu-l dadeam. Cu Man am cheltuit 250.000, plus cat ia UTA, plus salariile lui... Cu totul, cu totul, cam doua milioane am cheltuit si iau 13 pe el. Adica 11 milioane profit", a declarat Gigi Becali la DigiSport.