EXCLUSIV | "Teoretic, sunt antrenorul lui Dinamo". Bratu a vorbit pentru prima data dupa declaratiile incendiare de vineri! Ce a spus despre posibila numire a lui Niculescu

Florin Bratu a vorbit "la rece" despre plecarea de la Dinamo.

Florin Bratu a vorbit in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X. Antrenorul a spus ca urmeaza sa se intalneasca cu Ionut Negoita in cursul zilei de luni, cand cel mai probabil va semna rezilierea contractului. El a spus ca nu stie inca ce se va intampla exact si ca "deocamdata, teoretic, este antrenorul echipei".

"Bratone" a mai spus ca nu are nimic sa-si reproseze dupa mandatul la Dinamo si a mai lasat de inteles ca ar fi fost mai bine ca Negoita sa-i dea drumul lui Nistor la FCSB, in momentul in care fotbalistul si-a fortat transferul.

"Maine ma voi intalni cu cei din conducere si vom pune lucrurile la punct, probabil o reziliere, vom vedea ce se va intampla. Maine va pot spune mai multe, deocamdata nu am un raspuns concret.



Teoretic, sunt antrenor si in momentul acesta.



Nu am nimic sa-mi reprosez. Planul a fost promovarea tinerilor, implementarea unui joc combinativ, agresiv, lucru pe care noi l-am reusit in Play Out in sezonul trecut. Vreau ca lucrurile pe care le-am invatat in aceasta perioada de la Dinamo sa-mi foloseasca la viitoarea echipa pe care o voi antrena.

Ieri am evitat sa ma uit la TV, am fost si eu suparat, dezamagit. A fost alegerea mea sa fac acele declaratii si imi asum. Am avut acea frustrare, pentru ca Nistor, atunci cand este un jucator care se gandeste la fotbal, are calitatea de a trage echipa dupa el. In aceasta perioada nu s-a intamplat acest lucru, a fost tocmai reversul.

Pentru Dinamo mai sunt 51 de puncte puse in joc, isi poate indeplini obiectivul.

La Dinamo trebuie sa vina un antrenor care sa simta ceva pentru acest club, un antrenor cu spirit. Eu zic ca exista un lot cu care poti indeplini obiectivul.

Claudiu Niculescu isi doreste foarte mult sa ajunga la Dinamo, dar nu stiu ce se va intampla. El este un dinamovist adevarat si cu siguranta se poate descurca.

Ma asteptam ca lucrurile sa functioneze mult mai bine, am avut o perioada buna pana la acel meci cu FCSB, cand s-au dezechilibrat lucrurile. In rest, sunt mandru de ce am reusit la Dinamo, de faptul ca am promovat tineri, de faptul ca mi-am format un stil de joc.

Situatia lui Nistor, in acel moment al discutiilor despre transfer, trebuia gestionata altfel. Eu nu am trait astfel de lucruri, pentru ca eu jucam cu sufletul. Acum lucrurile s-au schimbat. Din punctul meu de vedere, cand un jucator nu-si mai doreste sa stea la echipa, lucrurile trebuie sa se incheie, sa se puna punct", a spus Florin Bratu la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.