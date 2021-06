EXCLUSIV | Porumboiu, declaratii savuroase! Gigi Becali, tinta ironiilor fostului patron din Liga 1: "Tiki-taka a devenit tiki-toaca!"

Porumboi glumeste pe seama lui Gigi Becali.

Aflat intr-o interventie telefonica la Pro X, Adrian Porumboiu si-a amintit despre declaratiile facute de Gigi Becali in urma cu cativa ani. Latifundiarul din Pipera sustinea pe atunci ca va face Barcelona de Romania din FCSB si ca formatia sa va practica stilul de joc consacrat de catalani: tiki-taka.

Porumboiu considera ca Becali a gresit atunci cand a luat decizia de a aduce la FCSB doar fundasi cu o inaltime de peste 1.90. Fostul patron din Liga 1 nu crede ca acesta este un criteriu dupa care sa te ghidezi atunci cand iti alegi jucatorii.

"Gigi Becali declara acum cativa ani ca face din FCSB Barcelona. Ca va juca tiki-taka. Insa tiki-taka s-a transformat in tiki-toaca. Am vazut ca el cauta jucatori inalti sa dea cu capul", a spus amuzat Adrian Porumboiu la Pro X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

Gigi Becali vrea sa isi intareasca echipa pentru sezonul urmator si a facut deja cateva mutari importante. Andrei Cordea, Alexandru Cretu si Stipe Vucur au semnat cu FCSB. Andrei Dumiter s-a inteles si el cu Becali, insa mutarea a intrat in impas, dupa ce impresarul jucatorului a intervenit si nu l-a lasat sa semneze.