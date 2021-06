EXCLUSIV | "Haideti sa va spun adevarul!" Agentul a spus tot. De ce a cazut transferul lui Dumiter la FCSB

Tranzactia dintre Sepsi si FCSB a intrat in impas.

Florin Vulturar, agent de jucatori si apropiat al clubului FCSB a vorbit despre situatia pe care clubul bucurestean a intampinat-o in transferul lui Dumiter, de la Sepsi. Impresarul spune ca jucatorul nu mai raspunde la telefon, chiar daca initial fusese incantat de oferta si isi daduse acordul pentru trecerea la FCSB.

"Eu am intermediat transferul lui Dumiter, insa e situatie ciudata. Sepsi nu a vrut sa se desparta de jucator, pana nu aveau inlocuitor. Vor sa aduca un atacant interesant din Portugalia. De 3 saptamani dicutam cu ei, iar in urma cu cateva zile ajunsesem la un acord. Baiatul m-a contactat si mi-a zis ca nu are agent si ca sa-l ajut.

Dupa ceva timp, ma suna, ca totusi are un agent. I-am zis ca nu e nicio problema. Am discutat cu domnul Sarmasan, era incantat fotbalistul de toate conditiile, dar totul a picat. Nu vreau sa comentez, fiecare isi face meseria cum vrea el.



Nu stiu daca se mai deblocheaza situatia, jucatorul nu raspunde la telefon. Daca pot sa-i ajut pe cei de la FCSB, fara probleme. Singurul post pe care doresc sa mai aduca este atacant. Am inteles ca este o discutie avansata cu Bogdan Stancu. Domnul Becali stie mai multe, el va poate spune", a spus Florin Vulturar la Ora Exacta in Sport.