Mbappe l-a dat de gol pe Neymar: "Mi-a dat mesaj si mi-a spus!" Unde va juca starul brazilian din sezonul viitor

Mbappe l-a dat de gol pe Neymar.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Tanarul atacant al lui PSG sustine ca speculatiile privind o eventuala plecare a lui Neymar la Real Madrid in aceasta vara sunt doar simple zvonuri. Mbappe a declarat ca a pastrat legatura cu Neymar in perioada in care brazilianul a stat departe de echipa din cauza accidentarii, iar transferul la Real Madrid nu este nimic altceva decat un subiect de intors pe toate fetele de presa internationala.

"Nu e nimic, sunt doar vorbe in vant. Neymar mi-a dat mesaje, vesti, am tinut legatura. I-am urat succes la Cupa Mondiala, dar nu si sa o castige. Bineinteles, imi doresc sa castig eu Cupa Mondiala cu Franta. E un vis pentru mine", a declarat Mbappe pentru Telefoot.

Neymar a venit la PSG in vara trecuta in schimbul a 222 de milioane de euro. Starul brazilian a declarat in repetate randuri ca nu este fericit la Paris si si-ar dori o revenire in Spania, de aici fiind alimentate si zvonurile despre un posibil transfer al sau la Real Madrid.