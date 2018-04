Oracolul MM :) "Mihai Stoica mi-a spus la pauza ca o sa fiu eliminat in repriza a doua!" Cionaic il acuza si pe Dica: "M-a injurat! Asta e, suntem barbati!"

FCSB 1-0 CSM Iasi / Echipa lui Dica a castigat prin golul lui Budescu si a urcat pe primul loc in clasament.

Singurul gol al meciului a fost reusit de Budescu, din lovitura libera, dupa un fault facut de Cionac in marginea careului. Jucatorul lui Stoican a fost eliminat la acea faza, nu pentru fault, ci pentru ca l-a aplaudat ironic pe arbitru.

Cioinac a declarat dupa meci ca a avut o discutie cu Mihai Stoica la pauza, iar oficialul stelist l-a avertizat ca s-ar putea sa fie eliminat in repriza a doua. Cioinac a primit un cartonas galben in minutul 60, pentru un fault la Tanase, si pe cel de-al doilea la faza premergatoare golului.



"Arbitrul nu mi-a dat o explicatie. Am facut doar asa (n.red. strangand din maini). Mi-a zis tu nu vorbesti asa cu mine. De parca l-am injurat sau i-am facut ceva. Daca FCSB incearca cu astfel de mijlocace sa castige cu Poli Iasi... La pauza Meme Stoica mi-a zis ca arbitrul trebuia sa ma elimine din prima repriza, si ca in a doua repriza sigur voi fi eliminat. Luati-i interviu lui Meme Stoica! Pe mine ma cheamă Cioinac, nu Teixeira si joc la CSM Iasi nu la FCSB. La finalul meciului, Dica a dat noroc cu Flavius Stoican, s-au imbratisat, apoi a mai tras de el, nu stiu ce a facut, apoi s-a uitat la mine si m-a injurat. Asta e, suntem barbati!”, a declarat Cioinac la TelekomSport.