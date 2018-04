Motivul pentru care Torje a fost scos din lot: "A recunoscut si el!" Ce se va intampla cu vedeta lui Dinamo: "Bratu va decide!"

Torje a calcat pe bec la Dinamo.



Torje nu a fost pastrat in lot pentru meciul cu Juventus si are sanse infime sa se regaseasca in echipa si pentru restanta cu FC Botosani.

Ionel Danciulescu a lasat de inteles ca internationalul roman a pierdut cateva nopti inaintea partidei cu Juventus, meci pierdut de Dinamo, acesta fiind si motivul pentru care Bratu l-a exclus din lot.



"Maine va veni la antrenament. Am avut o discutie cu el ieri. A fost o discutie intre Florin si Gabi, eram si eu acolo. I s-au reprosat niste lucruri. A recunoscut si el niste scapari ale lui. Nu stiu daca a pierdut niste nopți. El mi-a zis ca a fost sa ia niste persoane, la anumite ore si asa mai departe. Nu am de unde sa stiu adevarul. Probabilitatea sa nu fie in lotul pentru Botosani e destul de mare. Singurul care va decide e Florin Bratu”, a declarat Ionel Danciulescu pentru DigiSport.