EXCLUSIV | Oferta de 3.500.000 pentru un jucator de la CFR! Raspunsul dat de oficialii campioanei. Mara: "Vom vedea ce se mai intampla dupa dubla cu Slavia"

CFR Cluj are in fata o dubla uriasa cu Slavia Praga. Miza este calificarea la masa bogatilor din UEFA Champions League.

CFR Cluj a eliminat Astana, Maccabi Tel Aviv si Celtic in preliminariile UEFA Champions League, iar acum are in fata un ultim hop. Campioana Romaniei se dueleaza cu cea a Cehiei, Slavia Praga. Dan Petrescu spune ca "nu a vazut in 16 ani de antrenorat o echipa mai ofensiva ca Slavia".

Pentru CFR, dubla cu Slavia are o miza financiara uriasa. La fel si pentru fotbalistii campioanei, care pe langa primele promise de conducere pot prinde si transferuri tari.

Billel Omrani, atacantul francez al CFR-ului, e urmarit din strainatate, iar in ultima saptamana a aparut o informatie potrivit careia pe numele sau ar fi sosit o oferta de 3.5 milioane de euro. CFR a refuzat-o, iar Bogdan Mara, oficial al campioanei, spune ca Omrani nu e singurul in aceasta situatie.

Bogdan Mara: "Exista interes pentru multi jucatori, dar nu am lasat pe nimeni sa plece! Vom vedea dupa dubla cu Slavia"

"Nu spunem niciodata "niciodata". Exista interes pentru mai multi jucatori, a existat si inaintea inceperii campionatului, dar nu am lasat pe nimeni sa plece, ba chiar ne-am intarit pe anumite pozitii. Noi am spus dinainte ca vrem sa ne calificam in Europa si am facut tot ce am putut. Speram sa tinem de acest lot si vom vedea ce se va intampla dupa dubla cu Slavia Praga.



Nu credem ca Dan Petrescu va pleca, nu se pune problema. El si-a dorit mereu sa ajunga in UCL, sa joace in grupe. E meritul lui ce s-a intamplat aici", a spus Bogdan Mara la PRO X.