"O sa pleci cu desaga in spate la 7-8 echipe, o sa faci 30 de ani si o sa ajungi taximetrist in Bretania!" Iftime tine de "copilul teribil" Ongenda, dar i-a fixat pretul

Hervin Ongenda (24 de ani) a jucat cu Di Maria si Cavani la PSG, dar a ajuns la Botosani.

Hervin Ongenda a crescut la PSG, insa a trait apoi o mare deziluzie. Cariera lui a luat-o pe o panta descendenta, ajungand la Botosani. Valeriu Iftime, patronul formatiei moldovene, i-a dat o sansa si a reusit chiar sa il revitalizeze. Dupa un an petrecut la Botosani, Ongenda vrea, insa, sa evadeze. "E nerecunoscator", spune Iftime.

Iftime i-a promis lui Ongenda ca intr-un an va pleca pe bani multi // "Daca nu, la 30 de ani o sa fii taximetrist in Bretania"

Ongenda a primit in urma cu o saptamana o oferta din Serie B, de la Chievo Verona, si a decis sa isi forteze plecarea. El s-a lovit, insa, de refuzul patronului, care i-a transmis ca este nerecunoscator.

"Faptul ca la mine vine un Ongenda, pe care il desprafuiesc un an de zile...apoi vrea sa plece. Si nu vrea sa plece pentru ca ii e rau, ci pentru ca vede Romania ca pe o tara din lumea a treia, cu un fotbal de lumea a treia adica.

Aia care il cauta pe Ongenda nu au bani, sunt la misto. El a incercat marea cu degetul. Eu am investit mult in Ongenda, mai ales la nivel de incredere. Nici macar nu i-am luat dublura pe post, pentru ca atata incredere am avut in el.



Eu cer 1.5 milioane acum pe el si procent. Daca da cineva, ii dau drumul. Aia cu 100.000 euro e o uratenie.



Cum va spuneam, el incearca marea cu degetul pana la 1 septembrie. Dar nu e nebun ca sa-si bata joc de cariera lui.

Daca el o sa ne intoarca spatele, si echipa o sa ii intoarca spatele. Apoi o sa ajunga iar sa-si caute echipe prin Europa, o sa mearga pe la 7-8 cu desaga in spate. O sa mearga cu 7 kilograme in plus. Si o sa tot faca asa pana la 30 de ani, apoi i se termina cariera si ajunge taximetrist in Bretania.



El e fotbalist, ca i-a ramas in cap ca a fost in echipa cu Di Maria si Cavani. Nu stiu ce e cu el acum, pentru ca Marius Croitoru s-a ocupat de el si de toata familia lui, i-a dat sa manance. Si apoi Ongenda a venit si a zis ca-l doare la inghinali...", a spus Valeriu Iftime la PRO X.