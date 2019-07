EXCLUSIV | Neagoe: "Nu e adevarat ca mi-am reziliat contractul cu Dinamo!" Ce propunere i-a facut Dinamo

Dinamo joaca in aceasta seara la Cluj, cu CFR, de la ora 21:00.

Eugen Neagoe nu stie inca daca va mai continua la Dinamo. Conducerea clubului i-a propus sa ramana in Stefan cel Mare, chiar daca nu in rolul de antrenor principal, iar Neagoe va lua o decizie in urmatoarele zile.

"Nu este adevarat ca mi-am reziliat contractul. Este o minciuna."

"S-ar putea sa ma intalnesc cu conducerea clubului in urmatoarele zile."

"Mi-au facut acea propunere de a ramane in continuare in club, dar a ramas sa ne mai intalnim dupa ce vor veni de la Cluj."

"Staff-ul meu conduce echipa la meciul cu CFR, am vorbit cu baietii de doua ori azi dimineata."

"Ei sunt de aseara cu echipa la Cluj, sper sa se intoarca cu un rezultat bun de acolo."

"Nu ar fi o minune sa castige Dinamo, eu sunt convins ca si cu mine si fara mine Dinamo va juca in playoff in acest sezon", a spus Neagoe pentru ProTV.

Dinamo este in negocieri cu mai multi antrenori, printre care Leo Grozavu, Viorel Moldovan, Devis Mangia si Dario Bonetti.