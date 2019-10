10 jucatori subapreciati din Liga 1! Cine sunt cei care “cara pianul” si nu primesc aplauzele meritate

Top 10 al fotbalistilor din Liga 1 care sigur nu sunt supraestimati.

10. Ioan Filip (Dinamo / 30 ani / mijlocas defensiv / Romania)

Alaturi de Nistor si Montini, Filip este unul dintre putinii jucatori din lotul lui Dinamo care au jucat titulari in mandatele lui Rednic, Neagoe si Uhrin, fiecare antrenor intelegand importanta sa in angrenajul echipei. Fara un fizic impresionant si fara sa fie un jucator foarte rapid, Filip isi stie posibilitatile si este locotenentul perfect pentru Nistor si Mrzljak, iar faptul ca alearga peste 10km in fiecare meci il recomanda ca unul dintre cei mai muncitori fotbalisti din Liga 1. Este cotat de site-urile de specialitate la 400.000 de euro.

9. Vlad Achim (Viitorul / 30 ani / mijlocas defensiv / Romania)

Cu prea multi “artisti” in echipa, Viitorul avea nevoie si de un om care sa bage carbune in cazanele echipei, iar acesta este Achim. El este veteranul si antrenorul din teren al constantenilor, un fotbalist care nu iese foarte mult in evidenta, dar care este esential pentru posesia prelungita si pentru siguranta defensiva a echipei lui Gica Hagi. Este cotat la 800.000 de euro.

8. Platini (Poli Iasi / 33 ani / mijlocas stanga / Insulele Capului Verde)

Desi are 33 de ani, experimentatul mijlocas ofensiv al iesenilor ramane unul dintre cei mai incomozi fotbalisti pentru apararile adverse, el avand in continuare o forta de patrundere exploziva si o disponibilitate la efort frantastica. In acest sezon a jucat in 13 meciuri pentru echipa lui Mihai Teja, care este una dintre suprizele placute ale campionatului. Este cotat la 400.000 de euro.

7. Goran Karanovici (Sepsi / 32 ani / atacant / Elvetia, Serbia)

Nascut la Belgrad, Karanovici a jucat pentru echipe elvetiene si franceze, avand si cateva selectii pentru nationala U21 a Elvetiei. In acest sezon, are 11 meciuri si 4 goluri pentru covasneni, reusitele sale aducand 5 din cele 15 puncte acumulate de echipa sa. Inalt si puternic, este unul dintre putinii atacanti din Liga 1 cu reactii de atacant veritabil. El este cotat la 500.000 de euro.

6. Valentin Gheorghe (Astra Giurgiu / 22 ani /mijlocas dreapta / Romania)

Mijlocasul este nascut la Ploiesti si a debutat la echipa de seniori a Astrei in 2016. In acest sezon, el a bifat 13 prezente si 6 goluri, remarcand-se desi ii are coechipieri in atac pe Alibec, Budescu sau Radut, mai tehnici, dar mult mai putin dispusi la efort si mai putin disciplinati tactic decat el. Gheorghe poate juca pe toate posturile din linia mediana si se remarca prin viteza si executii suprinzatoare. Este cotat la 650.000 de euro.

5. Avtandil Ebralidze (FC Voluntari / 28 ani / mijlocas stanga / Georgia)

Venit abia dupa desfasurarea etapei a 6-a, georgianul a jucat 8 meciuri si a marcat 1 gol pentru ilfoveni, dar a impresionat in toate meciurile prin capacitatea sa de efort si prin controlul bun al balonului. Crescut de Dinamo Tbilisi si Getafe, el a evoluat in ultimii 9 ani in Portugalia, incepand cu Liga 4 si ajungand in prima divizie. Are 3 selectii la nationala tarii sale, are contract cu Voluntari pana in iunie 2020 si e cotat la 350.000 de euro.

4. Jakub Vojtus (Academica Clinceni / 26 ani / atacant / Slovacia)

Desi echipa din Clinceni ocupa abia locul 13 in Liga 1, Academica este printre putinele din Liga 1 care joaca un fotbal cursiv, iar Vojtus a fost unul dintre cei mai buni oameni ai ilfovenilor. Crescut de Inter Milano, atacantul are un fizic bun (1,87m si 81kg) si este foarte agresiv, punand in permanenta presiune pe apararile adverse. Slovacul a jucat 13 partide si a marcat 4 goluri, fiind cotat acum la 250.000 de euro.

3. Catalin Cabuz (Viitorul / 23 ani / portar / Romania)

Cabuz este unul dintre cei mai constanti si mai valorosi goalkeeperi din Liga 1, dar nu a atras prea mult atentia pana acum, desi a fost in lotul nationalei U21 la CE 2019. Chiar si Gica Hagi l-a propulsat titular la Viitorul, abia dupa 5 sezoane de imprumuturi si abia dupa ce Cojocaru, Buzbuchi sau Tordai au dezamagit intre buturi. El este cotat la 800.000 de euro si se anunta unul dintre viitorii portari ai nationalei de seniori a Romaniei.

2. Damjan Djokovici (CFR Cluj / 29 ani / mijlocas central / Croatia)

Mijlocasul central box to box a jucat 14 meciuri in acest sezon pentru clujeni in toate competitiile, fiind unul dintre cei mai completi fotbalisti din Liga 1 si un pion esential pentru parcursul bun al echipei in preliminariile Champions League si Europa League, desi Omrani, Paun sau Deac au luat ochii cu golurile marcate. Cu junioratul facut in Olanda, el s-a remarcat la seniori in Italia, Franta si Germania si are deja doua titluri de campion in Liga 1. Djokovici este cotat la 2 milioane euro.

1. Nicolao Dumitru Cardoso (Gaz Metan Medias / 28 ani / atacant / Romania, Italia)

Nascut in Suedia, din tata roman cu cetatenie italiana si mama brazilianca, Cardoso a jucat la nationalele de juniori ale Italiei, a crescut la juniorii lui Empoli si a evoluat si pentru Napoli. Pentru medieseni a jucat in acest sezon 11 meciuri si a reusit 4 goluri, remarcand-se ca unul dintre cei mai rapizi si mai tehnici atacanti din Liga 1 si ajuntandu-si echipa sa ocupe locul 4 in clasament. El este eligibil pentru a fi selectionat la nationala Romaniei si este cotat acum la 450.000 de euro.