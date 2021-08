EXCLUSIV | Mihai Iosif a vorbit deschis despre scandalul momentului. De ce nu are licență PRO

FRF a decis să le interzică antrenorilor fără lincență PRO să mai reprezinte cluburile la interviurile dinaintea meciurilor sau de după și la conferințele de presă.

Decizia i-a afectat direct pe Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, și pe Marius Croitoru, antrenorul Botoșaniului, ambii fără licența PRO.

Deși în acte sunt trecuți alți antrenori principali, Iosif și Croitoru conduc antrenamentele la Rapid, respectiv Botoșani.

„Este o întreagă dezbatere și sper să găsim un numitor comun. Să avem discuții, să avem o comunicare cu Federația.

Poate sunt ca un elev care face școală la seral, dar antrenoratul este o meserie. Nu am coborât din tribună și m-am pus antrenor principal. Sunt ani mulți în spate pentru a ajunge aici. Copii, juniori, Liga a 5-a, a patra, 3, 2, 1.

Sunt ca un liceean care poate face școala la seral pentru a avea o meserie. Cum este cea de croitor, zidar sau alte lucruri.

Sunt sigur că și Federația își dorește ca noi să continuăm ca până la urmă ăsta ne este serviciul.Sper să fiu lăsat în continuare să îmi văd de echipă. Este ceea ce mi-am dorit de foarte multe timp. Am plecat de foarte de jos pentru a ajunge aici.

Cred că și dânșii îți dau seama că este în interesul fotbalului ca noi cei ce stăm zi de zi la antrenamente să putem da indicații, să putem veni și la interviuri”, a spus Mihai Iosif pentru PRO TV.

Mihai Iosif s-a reapucat de școală



„Cu Croitoru mai discut că avem, așa, o relație destul de apropiată. Are aceeași poziție ca și mine, ne dorim să antrenăm

Sunt la școală, m-am dus în Republica Modova pentru că a fost această pandemie și nu s-au făcut cursuri la noi. Clar îmi doresc să termin școala, înțeleg și poziția Federației”, a mai spus Iosif.

E greu la școală

„E greu, dar dacă astea sunt cerințele.... Sunt la seral, cum am spus. Nu am intrat la școală, am deschis ușa și am intrat, am dat examen.

Treabă complicată, dar prin acest fapt veau să... neștiind că va fi această discușie, mi-am arătat disponibilitatea de a merge mai departe”, a dezvăluit „Miță” Iosif.

Rapid, trupa pregătită de Mihai Iosif, merge ceas în Liga 1. Giuleștenii sunt pe doi în clasament, cu cinci victorii și un rezultat de egalitate în primele șase etape disputate în acest sezon.

În etapa a șaptea, Rapid primește vizita Universității Craiova, sâmbătă, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Cele mai tari faze vor putea fi văzute pe sport.ro.

Doar antrenorii cu licență PRO pot reprezenta clubul la conferință sau la interviuri



Articolul 59 alin. 3 din Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice (ROAF) prevede că „Persoanele autorizate să ia loc pe banca de rezerve sunt înscrise în raportul de arbitraj şi trebuie identificate înainte de începerea jocului. Aceste persoane trebuie să respecte următoarele reguli:

a) Pe rând, o singură persoană este autorizată să comunice instrucțiuni tactice din suprafața tehnică;

b) Oficialii şi jucătorii nu au dreptul să iasă din suprafaţa tehnică;

c) Antrenorii şi celelalte persoane prezente în suprafaţa tehnică trebuie să rămână aşezaţi pe bancă şi să aibă un comportament adecvat.

Pot da instrucțiuni în timpul jocului doar Directorul Tehnic, antrenorul principal sau antrenorul secund. În cazuri excepționale (de ex. antrenorul principal și antrenorul secund sunt suspendați) antrenorul cu portarii va avea dreptul de a da instrucțiuni în timpul jocului”.

Conform art. 20 alin 2 litera a) din Regulamentul privind Statutul Antrenorului, la nivelul Ligii 1, antrenorul principal trebuie să fie posesor al licenței UEFA PRO, antrenorul secund cel puțin al licenței UEFA A, iar antrenorul cu portarii cel puțin al licenței UEFA B și al unei diplome care să ateste specializarea ca antrenor pentru pregătirea portarilor.

Articolul 61 din ROAF prevede la litera d că „organizarea unei conferinţe de presă în ziua dinaintea jocului, preferabil în localitatea în care va avea loc jocul, cu participarea antrenorului principal şi a unuia sau a doi jucători”, iar la litera g că „[…] Antrenorul principal al fiecărei echipe este obligat să participe la conferinţa de presă, primul invitat fiind cel al echipei vizitatoare”.

Regulamentul privind Statutul Antrenorului prevede, la articolul 21 alin. 3.2, printre atribuțiile antrenorului principal, conform fișei postului: „conduce de pe margine echipa la jocurile oficiale și amicale prin diferite mesaje și simboluri tehnice”, ”participă la conferințele de presă, răspunde solicitărilor media”.

