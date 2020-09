Duckadam critica ultimele transferuri de la FCSB: "Ei cauta altceva, acolo trebuie sa ai alta valoare" Pe cine vede pe pozitia de atacant

Helmut Duckadam considera ca doar unul dintre atacantii FCSB-ului poate sa se plieze cel mai bine in sistemul 4-3-3.

Helmut Duckadam (61 de ani) a declarat ca sistemul de joc folosit de Toni Petrea nu se potriveste atat de bine celor doi atacanti adusi de FCSB in aceasta vara. Sergiu Bus si Alexandru Buziuc au fost folositi separat in acest inceput de sezon pe pozitia de atacant. Tehnicianul ros-albastrilor i-a introdus pana acum cate o repriza pe cei doi fotbalisti in sistemul 4-3-3.

In urma evolutiilor lui Buziuc, fostul presedinte de imagine al FCSB nu crede ca atacantul poate sa faca fata la FCSB:

"Buziuc e un jucator bun, dar nu este ceea ce cauta FCSB. Ei cauta altceva, acolo trebuie sa ai alta valoare. Adica sa fii mult peste medie. El e un jucator bun de Liga 1, dar nu cred ca poate sa faca fata la nivel, foarte inalt"

Duckadam considera ca FCSB ii foloseste gresit pe Buziuc si Bus. Fostul mare portar spune ca singurul atacant al ros-albastrilor este Adrian Petre care nu prea este folosit deloc:

"Cu a doua varianta sunt de acord, dar la prima nu pot sa ma bag, ca nu sunt eu antrenor. Pe a doua nu poti sa o aplici, pentru ca ii ai pe Coman si pe Man si nu ai unde sa il mai tragi pe Bus, trebuie sa-l lasi varf impins.

Si probabil de aceea nici randamentul lui nu mai este cel pe care il astepta toata lumea. Singurul varf este Petre, care nu este folosit. Atata timp cat joci cu Coman si cu Man, trebuie sa-l folosesti pe Petre, chiar daca nu a avut evolutii senzationale. Parerea mea.

Dar si schimbarile astea repetate probabil ca l-au bagat si mai mult in cap decat sa-l ajuti. Pentru ca el este intr-adevar varf clasic. Iar cu acesti doi jucatori, nu poti sa folosesti un Bus pe stanga, sau mai pe dreapta, pentru ca acolo sunt ocupate posturile", a declarat Helmut Duckadam pentru DigiSport.