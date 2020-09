Doua variante in aparare pentru Mihai Pintilii in meciul cu Backa Topola! Cum ar putea arata primul 11 al lui FCSB

Marti dupa-amiaza, FCSB a plecat spre Serbia pentru meciul cu Backa Topola din turul 2 preliminar al Europa League.

23 de fotbalisti au facut deplasarea, dupa ce Andrei Miron, inclus si el in lotul pentru acest duel, a fost depistat pozitiv cu Covid-19.

Acesta a ramas in Romania, la fel cum s-a intamplat si cu antrenorul principal Toni Petrea si cu preparatorul fizic Thomas Neubert, si ei infectati cu noul coronavirus.

In total, 7 persoane din cadrul clubului au fost depistate pozitiv cu noul coronavirus cu doar cateva zile inainte de meciul cu Backa Topola.

In aceste conditii, joi seara pe banca tehnica a FCSB-ului ar urma sa stea Mihai Pintilii, caruia UEFA ii va da o derogare pentru partida din Serbia.

Echipa pe care antrenorul secund ar putea sa o trimita in teren in startul meciului din turul 2 preliminar al Europa League este formata din: Vlad - Cretu, Cristea, Briceag, Pantiru - Olaru, Popescu, Tanase - Man, Bus, Coman.

Pintilii ar putea opta si pentru varianta Ovidiu Popescu in centrul apararii, caz in care in mijlocul terenului ar putea sa apara Gabriel Simion, cel care i-a atras atentia lui Gigi Becali in perioada de pregatiri.

Meciul dintre Backa Topola si FCSB este programat joi seara, de la ora 22:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.