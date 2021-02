EXCLUSIV | Ilie Nastase, ENERVAT de greselile de arbitraj din Liga 1! Ce reproseaza fostul sportiv roman si ce spune despre Gigi Becali! "Are dreptate patronul ca baga bani!"

Ilie Nastase a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB traverseaza o perioada dificila in campionat si a ajuns la 3 infrangeri consecutive. Echipa lui Toni Petrea a fost invinsa de catre Hermannstadt, scor 0-1, etapa trecuta, dupa ce arbitrul a acordat un penalty controversat sibienilor.

Fostul mare tenismen roman, Ilie Nastase, este un mare fan la FCSB-ului si nu mai suporta greselile de arbitraj care se fac impotriva ros-albastrilor. De asemenea, Nastase i-a dat dreptate lui Gigi Becali, spunand ca acesta baga bani in echipa.

"Nu se poate sa greseasca asa grav, nu se poate! Omul ala era ala 50 de metri, la centrul terenului, sa dai 11 metri de acolo. Eu nu am nicio treaba, ca nu sunt eu patronul, dar cand are dreptate patronul, are. Ca baga bani acolo, greselile alea sunt niste culpe. Asa mi se intampla mie cand nu erau arbitri profesionisti si faceam singur dreptate. Asa se intampla si in fotbal. Oamenii astia nu sunt profesionisti. Cand gresesti, trebuie sa platesti la banuti. Asa cum primeam eu amenezi, asa trebuie sa primeasca si ei amenzi.

Ma refer si la ultimul meci, si la toate, si la Cluj. Arbitrul era ala 40 de metri, cum a vazut el ca erau toti jucatorii in fata lui, baiatul ala a bagat piciorul in portar si asta s-a intamplat.

Se greseste foarte des, asta este problema. Mai si conteaza ca este la sfarsitul campionatului. Stiti cum e. Chiar si sistemul asta pe mine ma ingrijoreaza ca cineva care conduce fotbalul romanesc aplica acest sistem. Punctele pe care le-a castigat pe teren... cum sa i le injumatatesti. Poate echipa a avut o perioada foarte buna in campionat, dar in pkayoff nu are si pierde trofeul cu 15 puncte avans. Cum vine asta? Ce ma interseaza pe mine sa ma uit la playout. Pe cine interseaza treaba asta? Pe nimeni!", a declarat Ilie Nastase pentru PRO X.