EXCLUSIV | "Ii batem 30 de ani la rand!" Rotaru o 'ameninta' pe FCSB dupa victoria din playoff! Ce a spus patronul Craiovei

Universitatea Craiova s-a impus in meciul cu FCSB de pe teren propriu, 2-0.

Lupta la titlu s-a relansat dupa ce Craiova a reusit sa le invinga si pe CFR Cluj si pe FCSB in turul playoff-ului. Oltenii s-au apropiat la doua puncte de ros-albastri in clasament si la patru de liderul CFR Cluj.

Patronul echipei a vorbit la 'Ora exacta in sport' despre victoria mare obtinuta si a dezvaluit ca inca nu se gandeste la titlu.

"Eu zic ca trebuie sa fim cumpatati, e extrem de important ce se intampla duminia la meciul cu Clinceni. Trebuie sa ne uitam la locul 2, despre titlu vorbim mai tarziu. Daca vom castiga la Clinceni, cel putin pentru o zi suntem pe locul 2.

Ei au avut multe ocazii in sezonul regulat, dar daca analizam meciul, 60 de minute am fost echipa mai buna. Ei au fost mai buni dar in ultimele 30 de minute, noi am avut ocazii sa inscriem, dar din pacate nu au intrat.

E greu de spus daca m-am asteptat sau nu, dar pot spune ca e frumos. Sa bati CFR si FCSB in 4 zile e o senzatie placuta", a declarat finantatorul oltenilor.

"Ii batem 30 de ani la rand!"

Mihai Mironica l-a intrebat pe Mihai Rotaru daca dupa victoria de aseara se va schimba paradigma, dupa ce oltenii au suferit in ultimii ani in fata ros-albastrilor. Raspunsul patronului Craiovei a fost unul pe masura.

"Dinamo a reprezentat pentru Craiova ceea ce reprezinta FCSB-ul in ultimul timp, dar am spus acum un an de zile: cand incepem sa ii batem frecvent, ii batem 30 de ani la rand. Deocamdata nu am inceput sa ii batem frecvent, dar eu cred ca o sa vina si vremea asta", a spus Mihai Rotaru la PRO X.

Intrebat despre situatia lui Dinamo, care risca sa retrogradeze, Rotaru a oferit un raspuns sincer.

"Ar fi pacat sa retrogradeze Dinamo, dar nici ne-am plange. Nu ne rugam sa se salveze, dar pentru fotbalul romanesc ar ajuta", a spus patronul.