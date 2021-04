Universitatea Craiova - FCSB, LIVE de la 19:45 | Echipa lui Ouzounidis, gata sa castige in fata ros-albastrilor! FCSB, obligata sa se impuna pe Oblemenco pentru a reveni pe primul loc | Echipe probabile

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Universitatea Craiova si FCSB pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

FCSB a pierdut pozitia de lider in clasament dupa ce CFR Cluj a castigat cu Botosani si e obligata sa castige pentru a reveni pe primul loc. Deplasarea pe Oblemenco este cu atat mai grea cu cat Craiova a castigat in ultima etapa cu CFR Cluj, apropiindu-se astfel la 5 puncte de ros-albastri.

Echipa lui Toni Petrea vine dupa infrangerea cu Sepsi de pe teren propriu, in timp ce echipa lui Ouzounidis nu a mai pierdut de la sfarsitul lunii februarie, de la meciul cu Chindia din campionat.

Cele doua echipe s-au intalnit de 22 de ori in campionat, iar Universitatea Craiova a reusit sa se impuna doar de doua ori, in timp ce FCSB-ul a bifat 17 victorii. In ultima intalnire, meciul s-a incheiat 0-0.

Meciul va fi condus de la centru de Istvan Kovacs, care ii va avea alaturi pe Vasile Marinescu si Ovidiu Artene.

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Acka, Constantin, Bancu - Mateiu, Nistor - Cimpanu, Cicaldau, Ivan - Tudorie

FCSB: Vlad - Ovidiu Popescu, Cristea, Miron, Radunovic - Oaida, Sut, Morutan - Nita, Tanase, Octavian Popescu