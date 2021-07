EXCLUSIV | Becali, luat la ochi de Dumitru Dragomir! Fostul presedinte al LPF, sageti spre patronul FCSB: "Antrenorul lui nu are licenta"

Aducerea lui Dinu Todoran pe banca FCSB-ului nu l-a convins pe Dumitru Dragomir.

Fostul sef de la LPF, convins ca Gigi Becali va face cartile la FCSB si in acest sezon.

Intr-un discurs despre Ovidiu Popescu, noul star al FCSB-ului, pe care Dumitru Dragomir il considera unul dintre cei mai buni fotbalisti romani, fostul presedinte al LPF a trimis cateva sageti spre Gigi Becali, patronul ros-albastrilor.

Dragomir a insinuat ca Gigi Becali este adevaratul antrenor al FCSB si ca Dinu Todoran va juca un rol decorativ la vicecampioana Romaniei.

"Acest copil (Octavian Popescu), daca nu se accidenteaza si este bine invatat, acum are un antrenor, dar nu are licenta antrenorul principal al lui, intelegeti ce vreau sa spun, nu poate sa il invete multe lucruri, dar el are abecedarul, daca pune forta pe el, daca il invata cineva sa faca forta, si Daniel Pancu a fost tot un talent", a spus Dumitru Dragomir la PRO X, in cadrul emisiunii Ora exacta in sport.

1.8 milioane de euro este cota de piata a lui Ocatavian Popescu (18 ani), potrivit transfermarkt.com