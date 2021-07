Imagini geniale de la Palatul lui Gigi Becali! Un barbat s-a imbracat in Michael Jackson si a stat la coada pentru a primi bani de la patronul FCSB

Gigi Becali este cunoscut pentru actele caritabile pe care le face.

Patronul FCSB-ului nu s-a dat nici de data asta la o parte cand a vazut cat de multi oameni il asteptau la Palat, pentru a primi bani. Gigi Becali i-a primit pe toti in curte, acolo unde a inceput sa le imparta bani, anunta ProSport.

Din imaginile prezentate de sursa citata, se vede cum unul dintre cei aproximativ 20 de oameni aflati la coada s-a costumat in Michael Jackson, pentru a-l impresiona pe omul de afaceri.

Gigi Becali nu este la primul astfel de gest. Patronul FCSB-ului a devenit deja renumit pentru faptul ca ajuta oamenii nevoiasi, motiv pentru care acestia se strang in fata Palatului sau, in special in perioada de sarbatori.