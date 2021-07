CFR ii da o noua lovitura lui FCSB! Transferul major realizat de campioana de la marea rivala

CFR Cluj se gandeste la viitor si a facut o mutare importanta!

Intr-un comunicat de presa publicat astazi, campioana Romaniei, CFR Cluj, a anuntat numirea lui Bogdan Costicea pe postul de sef de scouting al Academiei de copii si juniori a clubului.

Costicea, 44 ani, a fost omul care a pus umarul serios in ultimii ani la ridicarea Academiei lui FCSB, considerata de Federatia Romana de Fotbal drept a doua cea mai buna din tara, cu 88,18 puncte, imediat sub cea a Viitorului lui Hagi, care a primit 93,42 puncte.

In ultimele luni, activitatea lui Costicea la FCSB a fost restransa, in ciuda faptului ca a fost artizanul unor transferuri de marca. De numele sau se leaga sosirile lui Octavian Popescu sau Cristian Dumitru, jucatori titulari in Liga 1 in sezonul precedent, dar si de a altor jucatori, precum Gabriel Fulga sau Radu Ciresoiu, de la care FCSB asteapta multe in sezoanele viitoare.

"E un baiat, Bogdan Costicea, care monitorizeaza tot. Ce zice el, aia fac", declara, in urma cu cateva luni, Gigi Becali, patronul FCSB-ului, la 'Ora Exacta in Sport'. Cu o baza de date remarcabila, realizata prin ore intregi de munca si mii de meciuri de juniori vazute pe viu, noul sef al Academiei CFR-ului are o munca dificila in fata. “Cand aveam nevoie de referinte despre un junior, il sunam pe Bogdan Costicea, e un om care merge la toate meciurile nationalelor de juniori, la multe alte meciuri”, a comentat si Dinu Todoran, noul antrenor al vicecampioanei Romaniei.

Potrivit FRF, Academia CFR-ului este abia a zecea din tara, cu un punctaj de 80,32 puncte, insa sefii campioanei Romaniei si-au dat seama ca pot creste jucatori talentati, pe care sa ii vanda in viitor.