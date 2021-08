EXCLUSIV | Gigi Becali are "aur" în lotul FCSB. "De ce să nu îl folosești? Are 18 ani, îl știu de mic!"

FCSB caută soluții în atac, după ce Zdenek Ondrasek și Ivan Mamut nu au convins.

Trupa lui Gigi Becali și Edward Iordănescu l-ar putea forța în atac pe Ianis Stoica, fotbalist de doar 18 ani care a reușit deja să marcheze în acest sezon, în duelul cu UTA, gol care i-a adus FCSB-ului un punct în acel meci.

Ianis Stoica, pariul lui Vivi Răchită

Invitat joi dimineața la Ora Exactă în Sport, Vivi Răchită crede că Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica, fost fotbalist la Gloria Buzău, Steaua București, FC Moscova sau Petrolul, poate deveni atacantul de care FCSB și echipa națională au mare nevoie.

”Îl ai pe Ianis Stoica, are 18 ani. De ce să nu îl folosești!? Îl știu de mic. Este un jucător care a crescut foarte mult. Are și fizic, e mai mare decât tatăl lui cu un cap. Este și forțos. Are o ofertă din Italia, cu opțiune de cumpărare.

El în stânga se simte cel mai bine, să intre pe piciorul drept. Dar și ca vârf de atac. Este titular și căpitanul echipei U19. Îi prevăd un viitor foarte bun, dar să fie jucat.

A intrat câteva meciuri și apoi a dispărut. A avut ocazii, a dat golul la Arad, a scos un punct. Cu Mediaș l-au scos în minutul 90”, a spus Vivi Răchită, la Ora Exactă în Sport.

Ianis Stoica a fost ofertat de Bologna

Oferta despre care a vorbit Vivi Răchită a venit pe adresa celor de la FCSB din partea grupării italiene Bologna, așa cum www.sport.ro a anunțat recent.

Crescut de academia lui FCSB, Ianis Stoica a jucat, sub formă de împrumut, la echipe precum Dunărea Călărași, Petrolul Ploiești, Metaloglobus și CSM Slatina. În sezonul precedent, la Slatina, a înscris de 7 ori în 24 de meciuri.

