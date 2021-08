”Vom fi iar Steaua!”. Scandalul dintre CSA Steaua și FCSB a ajuns la un nou nivel 

Din 2014, FCSB încearcă să recapete numele de Steaua.

Fosta campioană a României se luptă în tribunale cu CSA Steaua, pentru emblema și marca echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. CSA Steaua a reușit chiar să ajungă în Liga a doua, însă Asociația Salvați Steaua, grupul care colaborează cu echipa lui Gigi Becali, anunță o nouă victorie.

Ei consideră că motivarea deciziei anterioare a fost plină de contradicții, motiv pentru care atât ei, cât și FCSB, au depus recurs. Virgil Boglea, avocatul care conduce această asociație a vorbit despre proces.

“Noi, Asociația, am depus deja recurs, dar din motive întemeiate nu vom mai publica textul, argumentele noastre. După dialogul purtat cu domnul Gigi Becali am obținut promisiunea că și reprezentanții clubului vor depune recurs.

Inițial, domnul Becali nu avea de gând să facă recurs, dar după un dialog, care a durat aproximativ o oră, a înțeles că nu are absolut nimic de pierdut, dimpotrivă.

Mergem în fața unui complet de judecată format din trei judecători. Motivarea anterioară, plină de contradicții, trebuie să ne ajute. A fost evident că doamnelor judecatătoare, care au ciopârțit palmaresul, le-au scăpat multe informații. Vom lua totul pas cu pas. Suntem optimiști!

După ce vom obține decizia potrivit căreia clubul domnului Becali deține palmaresul din 1947 până în zilele noastre, printr-un ulterior demers, suntem convinși că vom recăpăta și marca și numele. Vom fi iar Steaua, pentru că toate elementele ne duc în această direcție!

Nici până astăzi nu am primit motivarea în procesul în care am obligat CSA să ne furnizeze acele informații de interes public. Din 6 mai 2021 și până acum ar fi trebuit să primim de mult motivarea. Domnul Talpan a și spus că refuză să le pună la dispoziție pentru că poate influența procesul pentru palmares. Începem să pricepem de ce nu am primit nici acum motivarea acelei decizii care ne-a fost favorabilă.

Inalta Curte poate da termen la începutul anului viitor și cred că până vara viitoare, procesul se termină. Avem speranța că de această dată, cine judecă înțelege ce este acela palmaresul sportiv.

Nu excludem varianta TAS, dacă nici acum nu va fi o decizie favorabilă. Avem nevoie de adevăr și dreptate!

Un eventual eșec nu poate afecta în vreun fel ceea ce știu acum UEFA, LPF și FRF. Nu va fi o decizie executorie. Forurile sportive știu cel mai bine ce înseamnă o continuitate sportivă, mai trebuie ca și o instanță civilă să înțeleagă. Aici am ajuns..”, a spus Boglea, la Radio Sport 1.

