Dezvaluirile MOMENTULUI! Salariul cerut de Reghecampf lui Mihai Rotaru pentru a semna cu Craiova! Cati bani i-ar oferi finantatorul oltenilor

Laurentiu Reghecampf s-a intors zilele trecute in Romania, dupa ce negocierile cu Al Ain au fost oprite.

Mihai Rotaru l-ar fi dorit pe Reghe la Craiova si i-ar fi facut chiar o oferta financiara. Salariu oferit a fost considerat prea mic, astfel ca discutiile au intrat in impas.

Cum negocierile cu Al Ain au fost oprite pentru moment, Reghe s-ar intoarce in Liga 1, doar la o echipa care i-ar oferi posibilitatea sa se bata la titlu. La FCSB si CFR nu sunt locuri libere, astfel ca singura echipa care i-ar oferi aceasta posibilitate ar fi Craiova lui Mihai Rotaru.

Laurentiu Reghecampf este sustinut pentru a o prelua pe Craiova de o persoana apropiata lui Mihai Rotaru, care ii solicita omului de afaceri sa il aduca pe Reghe in Banie, potrivit ProSport. Discutiile dintre fostul manager de la FCSB si finantatorul oltenilor s-ar fi oprit din cauza salariului mare cerut de Reghecampf.

Tehnicianul in varsta de 45 de ani cere un contract de 500 de mii de euro pe an pentru a-l inlocui pe Cornel Papura, dar Rotaru nu e dispus sa ii ofere mai mult de 200 de mii de euro pe an, potrivit sursei citate. Anamaria Prodan si Mihai Rotaru au negat discutiile public dintre cele doua parti. Insa Rotaru nu vorbeste in spatiul public despre negocierile pe care le are cu diversi antrenori, mai ales ca vrea sa il lase pe Papura se se concentreze pe treaba pe care o are la echipa.

Basarb Panduru, fostul antrenor secund al lui Reghe de la Al Wasl, a confirmat faptul ca sotul Anamariei Prodan si cu Mihai Rotaru au fost in discutii.

"Au fost discutii, s-a discutat. Daca el alege sa se duca acolo, o face pentru ca este cea mai buna varianta. Acolo te duci daca iei campionatul. El analizeaza lucrurile acum. Daca el crede ca e bine, se va duce. Sunt lucruri pe care le stim trei oameni", a declarat fostul international pentru Telekom Sport.