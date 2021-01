Reactia CATEGORICA a lui Mihai Rotaru cand a fost intrebat de relatia lui Bergodi! "Ce voia? Sa il iau in brate si sa il pup mai des? Nu mergeam la sprituri impreuna!"

Finantatorul de la Universitatea Craiova a explicat ce relatie a avut cu fostul antrenor, Cristiano Bergodi.

Antrenorul italian a vorbit in presa din tara lui despre experienta de la Craiova si a lansat un atac la adresa omului de afaceri.

"Am avut unele probleme cu conducerea, desi parcursul a fost unul pozitiv, am avut 14 victorii, 3 infrangeri si cea mai buna aparare din campionat. Eram primii in clasament, dar meritele nu-mi erau recunoscute, patronul era mereu nemultumit de cate ceva. Nu vedeam nicio satisfactie", afirma Cristiano Bergodi pentru Tuttomercatoweb.

Bergodi a avut o perioada buna pe banca oltenilor, insa a pierdut meciul decisiv pentru titlu cu CFR, sezonul trecut, si a fost eliminat rusinos in primul tur preliminar din Europa League. Italianul a precizat recent ca ruptura cu oltenii s-ar fi produs din cauza oamenilor din conducerea clubului din Banie.

Mihai Rotaru a explicat cum s-au despartit cele doua parti.

"Nu pot sa zic ca eram mereu nemultumit. I-am adus pe Papp, Tudorie si Capatana la cererea domnului Bergodi. Ce inseamna o relatie buna? Ce voia? Sa il iau in brate si sa il pup mai des? Am avut o relatie normala cu el. E adevarat ca nu am iesit la sprituri impreuna.

E si o diferenta de generatie intre noi, eu am o varsta, el are o alta varsta. E drept ca am fost mai apropiat de Mangia, dar tot din acelasi motiv, vedeam lucrurile mai apropiat. Despre nemultumiri ce sa zic… I-am trimis un mail in care i-am spus care sunt acestea si mi-a raspuns ca el a facut Coverciano. Ce sa mai zic? Foarte bine, atunci fiecare merge pe drumul lui", a declarat Mihai Rotaru pentru ProSport.

Tweet Craiova bergodi rotaru Citeste si: