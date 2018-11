"Pe asta il scoti din tara! Ii dai pasaportul si: 'Du-te, tata, lasa-ne'". Cornel Dinu distruge un jucator dupa rusinea traita de Dinamo la Ciuc

Cornel Dinu, fost mare fundas al lui Dinamo si antrenor al formatiei din Stefan cel Mare, este de parere ca echipa se afla in cel mai negru moment al sau.

Cornel Dinu spune ca lotul lui Dinamo este foarte slab si ca Rednic nu poarta vina pentru ce se intampla in momentul de fata la echipa. Fostul antrenor din Stefan cel Mare a vorbit dupa eliminarea echipei sale de suflet din Cupa Romaniei, criticandu-i pe jucatori. Dinu a spus ca belgianul Delorge nu are ce cauta la o echipa profesionista.

"S-a demonstrat inca o data ca aceasta glumea de fotbalist care e Delorge nu are ce sa caute intr-o echipa profesionista. Ati vazut cum a existat. Pe asta il scoti din tara, ii dai pasaportul, "du-te, tata, lasa-ne".

Nici Rednic, un antrenor care a facut performanta, nu are cele mai inspirate atitudini, dar innebunesti in astfel de momente.

Rednic e un om care a suferit pentru Dinamo, stie ce este Dinamo. Si pe el l-a surprins ce se intampla. Ca orice om, a gresit si el, pentru ca nu mai poti sa ii bagi pe Axente si Serban. Serban pacaleste fotbalul de vreo 3 ani.

Am prevazut situatia, am spus ca echipa va ramane in Play Out. Situatia e dificila, sunt echipe bune in campionat, lotul lui Dinamo e slab.

Rednic mai bine facea si tacea, dar...



Insa nu are nicio legatura ce se spune legat de declaratiile sale, cum ca duce echipa in Play Off. El a incercat sa ii motiveze, sa creeze o emulatie. Dar nu mai stii cum gandesc jucatorii in ziua de astazi. Daca se mai numesc jucatori...", a spus Cornel Dinu la Digi.