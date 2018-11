Prima reactie a lui Prunea dupa ce dinamovistii l-au chemat in miezul noptii langa Rednic! Ce spune de revenire

Fanii lui Dinamo il vor pe Prunea alaturi de Rednic la echipa.

Fostul portar e gata sa reia negocierile cu patronul Negoita, dar cere un contract pe o perioada mai lunga decat i s-a propus initial.

"Le multumesc fanilor pentru propunere. Am o relatie foarte buna cu ei, am fost la Dinamo de la 9 ani. Probabil suporterii au apreciat munca mea de conducator la Dinamo. Va mai aduceti, probabil, aminte de meciul cu CFR, de la Cluj, cand am ramas fara jucatori inaintea meciului si cand am platit cu postul. Nu am cedat si am platit. Acela nu era Dinamo la care eu crescusem. Le multumesc inca o data suporterilor pentru mesaje. Suntem in contact, eu le transmit sa sustina echipa si pe antrenor, e mare nevoie de ei. La un moment dat, ma voi intoarce si eu acasa. Mi-am facut meseria in mod corect, probabil suporterii apreciaza loialitatea mea.

Nu a fost problema de bani, nu pentru bani veneam la Dinamo. Nu am acceptat perioada contractuala. Nu puteam sa vin pentru 8 etape. Din decembrie se cam stiu echipele calificate in play-off. Sa vin sa fac ce? Sa stau doua luni si sa-mi asum greselile altora? Am niste principii peste care nu trec. Cum sa nu pot sa lucrez cu Mircea Rednic? Suntem fosti colegi. Cum sa nu putem lucra impreuna, sa luam decizii bune pentru Dinamo? Si eu, si Rednic am crescut aici. Stim ce inseaman Dinamo, familia Dinamo. Dar am principii de la care nu abdic. Impreuna cu Mircea si cu jucatorii s-ar putea salva situatia", a spus Prunea la PRO X.