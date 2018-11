EXCLUSIV | "Sa fii atat de nesimtit si sa bati asa?! Ei nu au venit sa ajute, au venit sa fie ajutati". Un fost atacant dinamovist, atac la Grozav dupa scarita ratata

Dinamo a fost eliminata din Cupa Romaniei de o echipa de liga a treia. Miercurea Ciuc s-a impus la loviturile de departajare, dupa ce scorul in cele 120 de minute a fost 3-3.

Dinamo a pierdut la loviturile de departajare in fata formatiei de liga a treia din Miercurea Ciuc. Gicu Grozav, adus pentru a o salva pe Dinamo de la dezastru, a ratat. El a incercat o scarita, dar mingea s-a dus peste poarta.

Claudiu Vaiscovici, fost golgheter al lui Dinamo si campion al Romaniei cu formatia din Stefan cel Mare, spune ca penaltyul lui Grozav a fost "o nesimtire".

Vaiscovici mai spune ca Grozav, la fel ca Torje in sezonul trecut, a venit sa fie ajutat, nu sa ajute.

"Am vazut un meci intre doua echipe de liga a treia, iar aia mai buna a castigat. Da...

Eu tot trag semnalul asta de alarma de mai multi ani, spun ca echipa se duce in jos. Bine ca lucrurile nu au degenerat cu suporterii, ca le-a ajuns si lor de atatia ani sa fie jos acolo.

Pe Mircea l-as sfatui sa faca o echipa sa prindem macar barajul, ca in situatia asta nu stiu daca-l prindem nici pe ala. E tragic! Ne intrebam de ce nu mai vine lumea la stadion...

Suporterii au fost alaturi de echipa la toate meciurile, si acasa, si in deplasare, dar cat sa mai suporte si oamenii astia?



Ce speranta sa mai fie la Dinamo. Poate Speranta Gaman, ca a fost o mare voleibalista...

Acum, sa vedem ce jucatori aduce Mircea Rednic. Eu cred ca 75% dintre jucatori trebuie sa plece.

E debandada totala, nu e stabilitate la nivelul bancii tehnice. Anul trecut au fost 3 antrenori, acum s-au schimbat alti 3. Conducatorii spun ca incep New Dinamo, apoi incepe New Dinamo 2, apoi New Dinamo 3. Dar cand ai 6 antrenori in 2 ani...

Play Off-ul e departe. E ca de la Bucuresti la Baia Mare. Mai aproape e retrogradarea.

Pana acum vreo luna traiam meciurile cu sufletul la gura. Dar de vreo luna mi-am zis ca decat sa mor...

Sa fii atat de nesimtit cand e penaltyul decisiv, sa te duci sa bati in halul ala. Toti jucatorii astia care au venit, Torje si Gicu Grozav, nu spun ca nu au fost fotbalisti de valoare, dar acum...

Ei au zis ca au venit sa ajute Dinamo. Nu, domnilor, voi ati venit sa fiti ajutati de Dinamo, sa va relansati", a spus Claudiu Vaiscovici la PRO X.