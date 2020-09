EXCLUSIV | FCSB primeste intariri! Cine sunt jucatorii pe care "ros-albastrii" pot conta in meciurile din Liga 1!

FCSB incearca sa-si consolideze echipa pentru partida cu Slovan Liberec.

9 jucatori ai "ros-albastrilor" au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus si au ratat meciul cu Backa Topola din turul 2 preliminar al Europa League.

Este vorba despre Andrei Miron, Darius Olaru, Florin Tanase, Iulian Cristea, Sergiu Bus, Andrei Vlad, Ovidiu Popescu, Ionut Vina si Andrei Pandele.

In plus, din cauza unei accidentari, Florinel Coman a fost scos pe brate de pe teren, in minutul 70 al meciului cu Backa Topola. Accidentati mai sunt si Lucian Filip, Dragos Nedelcu, Razvan Oaida si Aristeidis Soiledis.

Pentru a evita un dezastru in fata lui Slovan Liberec, Gigi Becali apeleaza la mutari de urgenta pentru a reusi sa trimita in teren o echipa mai experimentata. FCSB i-ar fi transferat deja pe Catalin Straton si Daniel Graovac pentru a-si betona apararea.

Dincolo de jucatorii pe care ii poate aduce de la echipa a doua, FCSB ii mai are in lot si pe Adrian Sut (ex-Academica Clinceni), Stefan Tarnovanu (ex-Poli Iasi) si Sorin Serban (ex-Poli), care ar urma sa joace si ei in meciurile din Liga 1.

Potrivit surselor www.sport.ro, "ros-albastrii" ar vrea sa il recheme si pe Cristi Dumitru de la Clinceni, care poate sa joace extrema dreapta si atacant central.