Misiune IMPOSIBILA pentru FCSB in Liga 1! In ce conditii poate fi amanata partida cu FC Arges! Meciul ar trebui sa se dispute in urmatoarele 7 zile!

FCSB a cerut, dupa meciul din Serbia, amanarea partidei cu FC Arges din a patra etapa a Ligii 1.

LPF a declarat, prin secretarul general Justin Stefan, ca ar lua in considerare varianta amanarii partidei daca "ros-albastrii" vor face o solicitare oficiala in acest sens.

DSP Bucuresti are o ancheta in desfasurare la clubul lui Gigi Becali si, pentru ca partida sa se amane, este nevoie ca medicul epidemiolog sa solicite o noua testare pentru Covid-19. In cazul in care ar fi depistate noi imbolnaviri, atunci ar fi posibila amanarea meciului cu FC Arges.

"Acum ramane valabil protocolul comun, conform caruia FCSB nu mai are de facut teste inaintea meciului cu FC Arges, asa ca partida va avea loc dupa cum a fost programata. Ancheta epidemiologica este inca in desfasurare si lucrurile ar putea fi diferite numai daca medicul care conduce ancheta ar cere noi teste", au declarat surse de la Directia de Sanatate Publica, potrivit GSP.

Singura problema este ca, potrivit protocolului, meciurile pot fi mutate o singura data, in decurs de 7 zile. Adica FCSB ar fi obligata sa joace meciul cu FC Arges pana pe 27 septembrie, in conditiile in care pe 24 septembrie are loc partida din turul 3 preliminar al Europa League cu Slovan Liberec, iar in weekend-ul urmator este programata a 5-a etapa a campionatului. In cazul in care ar cere o a doua amanare, FCSB ar pierde meciul cu 3-0.

In acest moment, "ros-albastrii" au o echipa care respecta protocolul din punct de vedere numeric. Acesta spune ca o echipa trebuie sa aiba 13 jucatori valizi, inclusiv un portar, pentru a putea intra pe teren.

Daca ar trebui sa joace meciul cu FC Arges, Mihai Pintilii s-ar baza pe o echipa mai slaba decat cea din Serbia in conditiile in care Florinel Coman s-a accidentat in minutul 70 al partidei cu Backa Topola, iar alti jucatori de baza sunt inca obositi de pe urma duelului incredibil care a avut loc in turul 2 preliminar al Europa League.

Pintilii ar putea conta, insa, pe cativa jucatori de la echipa secunda a clubului. Iata cum ar putea arata FCSB in duelul cu FC Arges:

Primul 11: Ducan - Pantea, Botezatu, Trif, Tand - Timis, Oc. Popescu, Ardelean, Horsia - Istrate, R. Ion

Rezerva: Andrei, Coza, Halep, Arnold, Bolenyi, Buziuc, Mitrache, Tanasa